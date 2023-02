Ancelotti: “Preparamos el partido de Osasuna como si fuera el último”

Solo piensa “en acortar distancias con el Barcelona en El Sadar”, aunque sea con “un partido jugado más que ellos” “He pensado cero en el Liverpool, solo en Osasuna. Había que llegar a este momento con buenas sensaciones y las tenemos”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, fue dejando miguitas del once que sacará mañana ante Osasuna “pensando cero” en el encuentro del martes ante el Liverpool. Confirmó la titularidad de Modric, Vinicius y Rodrygo, que sustituirá a Benzema, baja por “estar cansado” y que quiere que llegue bien al encuentro de Champions. No quiso pronunciarse por el ‘caso Negreira’, sólo pide trabajar “por un deporte limpio”. Afirmó que se centra solo en el encuentro de Pamplona “para acortar distancias con el Barcelona”, aunque tengan “un partido jugado más”. Y asegura que tiene buenas “sensaciones” con el momento de su equipo, pero que eso tienen que confirmarlo ante Osasuna.

NO ARRIESGA CON BENZEMA

Benzema acaparó gran parte de las preguntas contestadas por el italiano, tras informar que “descansará” ante Osasuna y lo explicó: “Preferimos darle descanso y mantener una buena condición en lo que queda de temporada”. “Hay muchos jugadores cansados. Se nota más al segundo día de jugar, pero en el caso de Benzema es otro tipo de cansancio porque vuelve de una lesión”. Fue categórico cuando le preguntaron si lo pondría si fuese el Liverpool el rival de: “No. No tenemos que tomar riesgos”. A la primera no quiso decir quien sustituirá al francés ante los rojillos, pero al final lo dijo: “Jugará Rodrygo”.

A pesar de la ausencia del francés, el italiano asegura que tienen “una delantera muy competitiva y destacó la vuelta de Vinicius, “sin duda un jugador muy peligroso”. Y descartó que Rodrygo pueda ser competencia real de Vinicius en la izquierda: “Sería un loco meterles competencias, tienen que jugar juntos”. Confirmó, también, que “Modric prefiere empezar los partidos desde el inicio y lo hará ante Osasua”. Negó que haya preparado el encuentro de El Sadar pensando en el Liverpool: “Hasta ahora he pensado cero en ese partido. Los conocemos muy bien y solo pensamos en Osasuna, que es un partido muy importante por lo dicho. No haré la alineación de mañana pensando en el martes, que igual pongo el mismo equipo”.

ACORTAR DISTANCIAS CON EL BARÇA

El objetivo que se marca “es acortas distancias con el Barcelona” aunque sea con “un partido jugado más”: “Ese es el objetivo, bajar la desventaja. Sabemos muy bien que teníamos un calendario muy exigente, y el objetivo era llegar a este momento con buenas sensaciones. Parece que estamos bien, pero en cada partido hay que mejorar. Puede pasar algo malo en poco tiempo y al revés. Cuando la dinámica es buena, hay que hacer lo posible para mantener esas sensaciones, prepararlo como si fuera el último partido”. Y ante Osasuna espera “poner actitud en un momento muy importante de la temporada”.

Adelantó que el canterano Álvaro entra en la convocatoria: “Es un delantero que tiene calidad y un perfil que no tenemos: alto, va bien de cabeza y nos puede ayudar”. Por último, quiso hablar en tercera persona como nominado a ganar el The Best de FIFA compitiendo con Guardiola y Scaloni: “Son tres entrenadores que ha conseguido grandes éxitos la temporada pasada. Los tres merecen ganarlo, pero solo gana uno y los que no solo les queda felicitar al que gane”.