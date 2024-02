Ancelotti ofrece a Modric ser su asistente si se retira a final de temporada

La gestión de Carlo Ancelotti con Luka Modric esta temporada está siendo uno de los puntos más importantes del vestuario blanco. El centrocampista está teniendo un rol secundario, tras la consagración de jugadores como Tchouameni, Camavinga, Valverde o Bellingham; además del buen rendimiento de Brahim y de la segunda juventud de Kroos.

El croata está siendo el futbolista más damnificado de la pobladísima medular del conjunto blanco. Acostumbrado a ser un pilar esencial del equipo, Modric está aprendiendo a no ser el protagonista y va desapareciendo paulatinamente de las alineaciones. Ha estado sobre el verde durante 1.468 minutos, repartidos en 28 partidos, 16 de los cuales como titular.

Con todo ello, su contrato finaliza el próximo 30 de junio y su futuro está aún en el aire y es toda una incógnita. La renovación parece no ser una opción y, según informa el comunicador Ramón Álvarez de Mon, Carlo Ancelotti le habría ofrecido a Modric formar parte de su 'staff' técnico si decidiese colgar las botas.

En caso de no renovar con el Real Madrid, Modric también contempla la opción de retirarse en la liga de los Estados Unidos o en la de Arabia, para firmar un último contrato, ahora sí, antes de poner punto y final a su trayectoria como futbolista.

El final de su brillante etapa en el Madrid está cercano. En septiembre cumplirá 39 años y a pesar de que considera que todavía le queda gasolina en el depósito, parece que no para hacerlo en el Santiago Bernabéu. Al menos con el rol actual, que se niega a aceptar, por el momento. Ancelotti está dando un curso de paciencia con él, con prerrogativas que no tiene con otros jugadores. Sabe de su influencia en el vestuario y no quiere que malmeta en un momento tan importante.