A Ancelotti le falló el plan B en la mezcla de jóvenes y veteranos

El italiano no acertó con la mentalización del equipo en el que faltaron seis titulares, tres por lesión y dio descanso a otros tres Se cargan las tintas en Camavinga y Tchouameni, pero Kroos, Asensio, Lucas Vázquez y Nacho tampoco estuvieron a la altura

Ancelotti minimizó la primera derrota de la temporada con una frase recurrente de que “se aprende más de esto que de 10 victorias”. El italiano había preparado al entorno avisando que “en la historia del fútbol no ha habido equipos invencibles” y el Leipzig se encargó de hacer realidad esa máxima aniquilando en 20 minutos a un Real Madrid desconocido. El entorno blanco carga las tintas en Tchouameni y Camavinga y los más jóvenes, pero se olvida de que Kroos, Asensio, Nacho, Rudiger o Lucas Vázquez estuvieron igual o peor que ellos.

Al entrenador blanco le falló el plan B en esa mezcla exitosa que le venía funcionando entre veteranos y jóvenes, pero la ausencia de Valverde y Modric, además de Benzema, fueron demasiado pesadas para un equipo al que le faltó intensidad de salida e implicación defensiva después. El uruguayo y el croata aportan solidez al juego sin balón, con la colocación de Luka y el despliegue físico de Fede, justo lo que le falta a Camavinga y a Asensio. El francés se esforzó con balón, participando en la construcción, pero se perdió defendiendo y el balear, pues más de lo mismo que le ha llevado a ser secundario. Tampoco fue el mejor día de Militao y Rodrygo, y solo Vinicius lo intentó pero falló en los últimos metros

LA RAJADA DE COURTOIS

"A veces salimos dormidos, sin agresividad ni intensidad y ante un equipo como Leipzig lo pagas caro”, denunciaba Courtois, que tampoco es que hiciera el partido de su vida. El belga intenta salvar a Ancelotti de la quema diciendo que les había avisado de que “el Leipzig en su casa mete muchos goles”, por lo que extraña más esa relajación defensiva en el arranque del choque. Hay jugadores que deben mejorar su agresividad e implicación defensiva cuando el equipo no tiene el balón y Tchouameni no es uno de ellos. El italiano no acertó con la mezcla de jóvenes y veteranos y menos en la mentalización del equipo en el que faltaron seis titulares, tres por lesión (Valverde, Modric y Benzema) y dio descanso a otros tres (Carvajal, Alaba y Mendy).

El Madrid tiene problemas en el centro del campo. Sin Modric ni Ceballos se quedan en cuadro, tres centrocampistas contados con los dedos a los que se suma Valverde como el sexto recurso, y sin el uruguayo pierde el comodín que reactiva la medular y el ataque, además de ayudar al lateral derecho. Lucas Vázquez fue el que más sufrió en su banda ante la falta de ayudas de Asensio y Camavinga. Nacho y Rudiger no mezclaron y Alaba no solucionó las vías de agua cuando reemplazó al canterano. El Madrid se mereció perder en Leipzig y ahora le toca a Ancelotti hacer balance de lo que falló.