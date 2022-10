El Real Madrid deja de ser invencible

Los de Ancelotti pierden su primer partido de la temporada ante el RB Leipzig y se jugaran la primera plaza en la última jornada Los blancos, con bajas, no han podido remontar los goles tempraneros de Gvardiol y Nkunku y un tercero de Werner

El Real Madrid ha dejado de ser invencible. En su decimoséptimo partido de la temporada ha perdido su imbatibilidad, y lo ha hecho en su competición fetiche, la Champions, donde ya había concedido un empate ante el Shakhtar Doneskt. No pudo cumplir su objetivo de certificar la primera plaza de su grupo y se lo deberá ganar contra el Celtic de Glasgow en el Bernabéu en la última jornada de la fase de grupos. Los de Ancelotti se han visto superados por un RB Leipzig más intenso y que sabía perfectamente lo que se jugaba. Fiel a su historia en la máxima competición continental, el Madrid no ha estado lejos de remontar los goles tempraneros de Gvardiol y Nkunku pero para evitar sustos los alemanes han querido sentenciar con un tercero a falta de diez minutos y evitar cualquier posible épica blanca. El penalti transformado por Rodrygo en el último minuto no ha servido para nada.

FICHA TÉCNICA Champions RBL 3 ________________ 2 RMA ALINEACIONES RB Leipzig Blaswich; Simakan (Henrichs, 89'), Orbán, Gvardiol, Raum (Diallo, 69'), Szoboszlai, Haidara (Kampl, 84'), Schlager, Forsberg (Olmo, 69), Nkunku y André Silva- (Timo Werner, 69') Real Madrid Courtois; Lucas Vázquez (Carvajal, 69'), Militao, Nacho (Alaba, 69'), Rüdiger; Camavinga, Tchouameni, Kroos (Hazard, 76'), Asensio, Rodrygo y Vinicius Goles 1-0 Gvardiol (13'), 2-0 Nkunku (18'), 2-1 Vinicius (44'), 3-1 Werner (81'), 3-2 Rodrygo (90' p) Árbitro Daniele Orsato (italiano). Mostró amarillas a Lucas Vázquez (49') Incidencias Partido correspondiente a la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions. Hubo un minuto de silencio por la muerte del fundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz. Jugado en el RB Arena ante 42.228 espectadores

Gran inicio de partido del Leipzig

El Madrid se ha visto sorprendido por un inicio arrollador del RB Leipzig y ha notado las bajas de piezas muy importantes como Modric, Valverde y Benzema y algún retoque de Ancelotti. Sus sustitutos no han dado la talla en unos primeros minutos de claro dominio alemán. Sin la presión de ganar porque con un punto les bastaba para ser primeros de grupo, a los blancos les ha faltado tensión para igualar la intensidad del Leipzig, que ya justo iniciarse el partido ha obligado a Courtois a desbaratar una jugada de peligro. Con sus paradas, el portero belga ha sostenido al Madrid en un primer tiempo donde los madridistas no han reaccionado hasta verse con un 2 a 0 en el marcador.

Gvardiol ha abierto la lata al recoger el rechace de Courtois a un remate de André Silva a la salida de un córner y justo después Nkunku y Haidara han tenido el segundo pero el primer remate ha salido ligeramente desviado y en el otro el portero del Madrid se ha disfrazado de héroe para sacar la rosca con una mano salvadora. Los de Ancelotti han quedado totalmente noqueados antes de llegar al minuto 20 con el segundo gol del Leipzig, de Nkunku, que ha recogido un balón dentro del área y se ha sacado un zurdazo inapelable que ha tocado en el travesaño antes de colarse en la portería.

Ancelotti ha sacado a Nacho del centro de la defensa y Rüdiger de la banda y ha intercambiado sus posiciones porque los dos no estaban teniendo su mejor noche. Sin demasiadas ideas y acogiéndose de nuevo a un inspirado Courtois para solventar alguna que otra ocasión aislada del Leipzig, el Madrid ha dado un pequeño pase adelante y Rodrygo y Vinicius han disfrutado de dos buenas ocasiones para recortar distancias. Szoboszlai ha perdonado el tercero y ya se sabe que si al Madrid lo dejas vivo se agarra a los partidos como un clavo ardiendo. Y justo antes del descanso, Vinicius ha cazado un buen centro de Asensio desde la derecha para sacarse un testarazo ajustado al palo imposible para Blaswich.

Se igualan las fuerzas

En el segundo tiempo, el Madrid ha salido con otra actitud, presionando más arriba y el dominio del Leipzig se ha ido diluyendo. Schlager ha salvado a su equipo tapando un remate desde dentro del área de Tchouameni y con el paso de los minutos los de Ancelotti se encontraban más cómodos sobre el césped. Eso sí, los alemanes también han cerrado bien los espacios y han intentado generar peligro en contragolpes.

Los entrenadores han ido a buscar el partido con los primeros cambios y tan cercano estaba el tercer gol del Leipzig, ya con Olmo y Werner en el campo, como el empate del Madrid. Werner ha avisado tan sólo entrar con un remate cruzado que ha rozado el palo derecho de Courtois y no ha tardado el Madrid en responder pero Vinicius no ha encontrado portería después de una gran asistencia de Asensio, que había recibido de Hazard. Ha sido una ocasión clarísima.

Pero ha sido el Leipzig el que ha golpeado a la contra. Nadie ha podido parar a Simakan, que le ha mandado un caramelito a Werner para firmar el tercero. Ya en el último minuto, Rodrygo ha firmado el 3 a 2 después de transformar un penalti pero no ha habido tiempo para más.