Ancelotti replica a Laporta sobre el madridismo sociológico

El entrenador del Real Madrid consideró que el presidente del Barça ha levantado una cortina de humo en torno al 'caso Negreira' Poco antes, Xavi Hernández había mostrado su respaldo al dirigente azulgrana en este asunto

El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti replicó a Joan Laporta quien aseguró que el 'caso Negreira' es consecuencia del 'madridismo sociológico' que domina a muchos estamentos de la sociedad y el deporte españoles.

"Lo he escuchado pero creo que, lo que he dicho antes, hablando de racismo... no tenemos que desviar el tiro", afirmó Carlo Ancelotti. "Es un asusto muy grave (el 'caso Negreira') y la Justicia está investigando. Tenemos que dejarles trabajar y que decidan lo que crean correcto. Todo esto es una manera de desviar el tiro".

Apenas unos minutos antes, el entrenador del FC Barcelona Xavi Hernández había mostrado su respaldo a Joan Laporta e incluso consideró que la rebaja de la sanción al defensa del Madrid Nacho Fernández por su entrada sobre el delantero del Girona Portu otra manifestación del 'madridismo sociológico'. "Por supuesto (que existe), es solo un tema de tirar de hermeroteca: el Villarato, el doping... Estoy con el presidente (Joan Laporta) al cien por cien de acuerdo, como siempre".

Disgusto por el precedente con Lewandowski

En el seno de la plantilla del Barça se encajó con una mezcla de indignación y resignación la decisión del Comité de Apelación de reducir la sanción del jugador del Real Madrid, teniendo en cuenta la dureza de la acción de Nacho y existiendo el precedente de Robert Lewandowski, al que no se le redujo un castigo similar por una acción que se limitó a un gesto que el árbitro del Osasuna-Barça de la temporada 2022/23 intrepretó como despectivo hacia su persona.