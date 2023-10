Xavi: "La rebaja de la sanción de Nacho es madridismo sociológico? Que se lo pregunten al Comité"

El entrenador del Barça aseguró que está "al cien por cien, como siempre" con el presidente Joan Laporta Considera que hay antecedentes como las acusaciones de doping o el 'Villarato' en su época

Xavi Hernández se refirió a las declaraciones del presidente del FC Barcelona en las que aseguró que existe un "madridismo sociológico" contra el Barça y que el caso Negreira es una nueva manifestación de ello. Xavi mostró su apoyo al presidente. "Por supuesto (que existe), es solo un tema de tirar de hermeroteca: el Villarato, el doping... con el presidente (Joan Laporta) al cien por cien de acuerdo, como siempre".

Cuando le repreguntaron al respecto durante la rueda de prensa previa al Barça-Athletic Club de la Liga, el entrenador del Barça dio su versión de los que es el 'madridismo sociológico": "Ya lo he dicho, son situaciones para desestabilizar un poco. (Ahora) se está hablando mucho de temas extradeportivos. Yo prefiero que se hable de fútbol. En mi etapa como futbolista, la más maravillosa del club, se habló de doping cuando íbamos muy bien. Y el 'Villarato' se lo inventó un club de Madrid, del Madrid".

Al hilo de este asunto, a Xavi le preguntaron por la rebaja de la sanción a Nacho tras su dura entrada a Portu, mientras que a Robert Lewandowski le mantuvieron los tres partidos de sanción la pasada temporada por un gesto durante el Osasuna-Barça. "¿Si es 'madridismo sociológico (la decisión)? Es una pregunta para el comité, pero me sorprende. Nosotros recibimos una sanción a Robert (Lewandowski) y no la redujeron por hacer un gesto; a mí como deportista me sorprende, por lo duro de la entrada", remarcó Xavi. En el vestuario azulgrana se encajó con disgusto esta decisión en torno al jugador del Real Madrid.