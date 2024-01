Ancelotti, 31 partidos sin repetir equipo

El Real Madrid lleva 31 partidos disputados en las cuatro competiciones en las que participa esta temporada y en ninguno ha repetido once titular. Ancelotti siempre ha hecho cambios en el equipo inicial de un partido a otro por diferentes motivos, pero nunca ha sacado el mismo once, aunque sí muy parecidos. Un dato engañoso porque da a entender que ha dado oportunidades a todos, pero sus once elegidos siempre se mueven en un círculo de los mismos titulares.

Los que menos partidos han jugado de salida son Güler, uno, con seis encuentros sin salir y 22 en la enfermería; Ceballos, 3 titularidades, 4 partidos sin jugar y 10 lesionado, y Lucas Vázquez, 7 en el once, otros 7 en el banquillo y 4 de baja. Brahim (10-14-7, respectivamente), Joselu (11-0-1), Lunin (13-13-0) y curiosamente Modric (13-5-2), completan la lista de los jugadores que menos veces han sido titulares en lo que llevamos de temporada. Los que han participado en los 31 partidos son Rodrygo, 28 de titular, y Valverde, 27.

LAS LÍNEAS MÁS UTILIZADAS

Ancelotti viene a hacer una media de 3,5 cambios por partido y el ataque Vinicius-Rodrygo es la línea que más ha utilizado por la falta de delanteros. Solo tiene otro atacante, Joselu, al que utiliza de revulsivo, pero ha participado en todos los partidos menos en uno por lesión. Los dos brasileños ha sido el tándem de ataque en 15 partidos, y no lo han sido más porque Vinicius se perdió 11 por lesión y en otro tuvo descanso. Con ellos, la media de goles del equipo sube a 2,6 del 2,4 que lleva en los 31 partidos jugados.

El centro del campo más utilizado es el formado por Tchouameni, Kroos, Valverde y Bellingham, que han disputado juntos ocho partidos. Ancelotti tiene nueve centrocampistas con los que ha hecho 16 combinaciones diferentes, en las que Valverde (27 partidos) y Bellingham (26) han sido fijos. Güler, Ceballos y Brahim han sido los menos utilizados.

En defensa es donde más variedad ha habido tras las lesiones de Militao. Dos han sido las más utilizadas que repitió en cinco ocasiones: Carvajal, Rudiger, Alaba y cinco con Mendy y otras cinco con Fran García. Desde que Alaba se lesionó hace ocho partidos esas combinaciones han bajado, con Nacho en el lugar del austriaco. Los fijos de la zaga son Rudiger, 29 partidos, 27 de titular, y Carvajal, 23 partidos, 22 de titular y seis en la enfermería. En total, Ancelotti ha utilizado 17 defensas diferentes. En la portería Kepa ha sido titular 18 partidos (4 partidos lesionado) y Lunin 13.