Ancelotti no cree en su banquillo

Ancelotti vuelve a las andadas. A blindar los once titulares con sus `favoritos’ estén o no bien, y a olvidarse de los secundarios. Ante el Almería, volvió a utilizar el mismo bloque de jugadores sabiendo que algunos no están a su nivel. Vienen de tres partidos tensos, intensos y agotadores, un clásico y dos derbis, en medio de una temporada exigente. El italiano se ha negado a dar descansos a algunos preferidos pese a la necesidad que tienen de cargar las pilas.

Lo peor no es eso, lo peor es que no confíe en su banquillo. En esos secundarios que han dado la cara para mantener vivo al equipo y a él en los momentos difíciles de un curso complicado por la sucesión de lesiones. No quiere decir que deba utilizar a todos, pero sí a algunos para dar descansos puntuales a los que piden a gritos una cura de sueño. Sobre todo, a los que no se han lesionado y se mantienen en pie desde agosto.

LLUEVE SOBRE MOJADO

Jugadores como Valverde o Rodrygo, por ejemplo, rinden por debajo de su nivel y sus síntomas son visibles. Desde la Supercopa de España dan señales de estar sobrecargados física y mentalmente, pero el italiano no es capaz de tomarles el pulso. Quizá inducido por los protagonistas que, como todos los futbolistas, le transmitirán que están para jugar. Y él los pone en esa gestión empalagosa con cierto sector del vestuario.

No son los únicos. Otros como Rudiger, Carvajal o Bellingham están entrando en esa niebla y pueden acabar lesionados o restando. Salvo el canterano, que ha visitado dos veces en la enfermería y ha podido descansar, el alemán y el inglés están al límite, aunque siguen rindiendo sin saber muy bien cómo. “La evaluación que hice fue errónea, jugó un equipo cansado y lo hicimos muy mal”, reconocía el italiano tras el partido. Una confesión que le honra, pero que no lo habilita porque llueve sobre mojado.

SUPLENTES PERO PREPARADOS

Ancelotti se olvida que Brahim ha sido elegido en tres ocasiones mejor jugador del partido de los nueve que ha sido titular (Las Palmas, Granada y Arandina); Joselu, una (Unión de Berlín), y Fran García otra (R. Sociedad). Otros como Ceballos tienen que coger el ritmo montándose a galope del equipo en los últimos minutos de los partidos y así es muy difícil. Y a otros no los tiene en cuenta, como a Güler, a pesar de que le llueven los piropos de puertas adentro calificándolo de prodigio.

Nacho y Rudiger juegan porque los titulares están lesionados. Lucas Vázquez también está tomando el sol, aunque se entiende con Carvajal dándole sombra que le han costado dos ‘insolaciones’ para acabar en la enfermería. Tiene montado un lío en la portería que ni él sabe cómo salir… A Ancelotti le honra reconocer que se equivocó con el once ante el Almería. Lo importante para el Madrid es que no lo vuelva a hacer o dudarán de su trabajo, porque sus decisiones perjudican a la imagen del equipo e introduce las dudas en el vestuario.