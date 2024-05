Nueva oportunidad para un Héctor Fort reconvertido a lateral izquierdo

Tal como dejó entrever en la previa del partido, Xavi Hernández apuesta por las rotaciones de cara al partido de esta noche en campo del Almería. El técnico azulgrana modifica la alineación hasta en 4 piezas respecto al equipo que venció el lunes a la Real Sociedad en Montjuïc: Héctor Fort, Fermín, Sergi Roberto y Ferran.

El lateral vuelve a disponer de una oportunidad para seguir reivindicándose en el primer equipo. Fort, que no jugaba desde hace un mes en Cádiz, ha cumplido siempre que Xavi ha confiado en él, especialmente en un carril zurdo al que ya se ha adaptado a la perfección. Es ahí donde ha cuajado sus mejores partidos. Con el futuro en el aire, Cancelo descansa.

En el centro del campo, el técnico introduce dos novedades, una de ellas obligada ante la baja de Gündogan por sanción. Sergi Roberto, Fermín y Pedri serán el tridente de una medular en la que no está Christensen, al que el técnico dosifica por sus molestias en el tendón de Aquiles. El de Reus fue uno de los señalados en el KO en Girona y hoy vuelve a ser titular. Por su parte, Pedri se mantiene en el once y tratará de seguir creciendo tras las buenas sensaciones obtenidas ante la Real Sociedad. Hacía tres meses que el tinerfeño no encadenaba dos titularidades seguidas. También sale de inicio Fermín, que se ha ganado a pulso el ser algo más que una opción de fondo de armario. Ya con ocho dianas, el andaluz tiene una buena ocasión para engordar sus números.

Arriba, Lewandowski estará acompañado por Lamine y Ferran. El 'tiburón' llevaba más de un mes sin ser titular y sus buenos minutos el pasado lunes le llevan a ocupar el extremo izquierdo, del que se cae Raphinha. De nuevo, Joao Félix se queda en el banquillo, lo que parece un claro mensaje de Xavi.