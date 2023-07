Xavi Simons sigue a Neymar y ficha por Puma

El centrocampista de Países Bajos anuncia su fichaje por la marca alemana y de momento, no desvela su próximo destino Todo apunta a la vuelta del jugador a París para salir cedido al RB Leipzig

El futbolista neerlandés comunicó ayer, a través de sus redes sociales que hoy, a las 14:00 horas emitiría un anuncio. Todo apuntaba a su futuro deportivo después de los rumores surgidos alrededor de su re fichaje por el PSG, pero lo único y que de momento ha anunciado, es su fichaje por la marca PUMA.

Su buena temporada en el PSV ha revalorizado al ex canterano del Barça, por ello el club parisino ve una oportunidad en él ejercer la opción de recompra por el futbolista, a cambio de 6 millones de euros. Pero, el anuncio se hace retrasar tras incorporarse a la prestigiosa a la marca alemana PUMA.

Su imagen, desde bien pequeño, ha sido una fuente de ingresos para el futbolista. Durante su tiempo en Can Barca fue uno de los jugadores más mediáticos y varios años después, el tiempo le ha dado la razón.

Happy to sign with @pumafootball. We go from here! 💭#PUMAxXAVI pic.twitter.com/RMyadCB9o9