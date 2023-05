PSG: Más líos que fútbol

El conjunto parisino se ha proclamado campeón de la Ligue 1 en una temporada en la que ha sucedido de todo fuera del terreno de juego El futuro de Mbappé y Neymar, el bochorno entre Campos y Galtier, la investigación a Al-Khelaïfi, la supuesta violación de Achraf.. Episodios que no aportan nada bueno a la imagen del club

El PSG se ha proclamado campeón de la Ligue 1 en una temporada manchada por lo que ha sucedido fuera del terreno de juego. Constantemente en el foco mediático, los parisinos han sido protagonistas de muchos casos y polémicas.

El futuro de Mbappé y Neymar, la enésima lesión del brasileño, el altercado entre Christophe Galtier y Luis Campos en Lille, la investigación Al-Khelaïfi, la supuesta violación de Achraf... Una larga lista de episodios que no aportan nada positivo a la imagen del club.

EL 'MAREO' DE MBAPPÉ

Cuando Kylian Mbappé habla no deja indiferente a nadie. Y el delantero francés se ha pronunciado sobre su futuro en innumerables ocasiones cambiando al tuntún de parecer. El 21 de mayo del año pasado, Al Khelaïfi y el PSG consiguieron convencerle de seguir en París, mandando al traste todas las ilusiones de un madridismo que ya le veía vestido de blanco. Sin embargo, el 'Culebrón Mbappé' no murió allí.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2024 (con opción de ampliar hasta 2025), no ha dejado de marear la perdiz. Cuando el PSG fue eliminado en los octavos de la Champions por el Bayern de Múnich, a principios de marzo, hizo saltar todas las alarmas: "¿Mi futuro? No, lo único que me importa es ganar la liga, es esta temporada y después veremos", declaró tras la derrota.

Mbappé, durante el duelo ante el Bayern de Champions | EFE

Un mes después, ya en abril, sucedió todo el caos con la campaña de abonos para la temporada 2023/24. El club parisino, sin el permiso del delantero, usó su imagen (Mbappé posee el 100% de sus derechos de imagen) para el vídeo publicitario en el que se excluyó a Messi y a Neymar. "Acabo de ver la campaña de abonos del club para la temporada 2023-2024. Nunca me informaron de esto, no estoy de acuerdo con el vídeo publicado. El PSG es un club y una familia de primer nivel, pero no es Kylian Saint-Germain", apuntó sobre lo sucedido.

Sin embargo, cuando parecía que estaba más fuera que dentro de la entidad francesa, despejó todas las dudas: "¿El siguiente nivel? Ganar la Champions. ¿Dónde? En el PSG", afirmó rotundamente días después de la gran polémica.

Mbappé sigue en la agenda del Real Madrid | AFP

Ya en mayo, la prensa francesa informó sobre una nueva bomba: Mbappé no alargará su contrato más allá del 2024 y mete presión al PSG para el próximo mercado de fichajes. Con el de Bondy nunca se sabe. Visto lo visto, no es de extrañar que su situación siga dando más que hablar en los próximos meses.

NEYMAR: ENÉSIMA LESIÓN Y LÍO CON SU FUTURO

A principios de marzo se confirmó la mala noticia: Neymar se tenía que operar de los ligamentos del tobillo y quedaría apartado de los terrenos de juego durante todo lo que quedaba de temporada. El brasileño sufrió un grave esguince ante el Lille, el 19 de febrero, su mes 'maldito'. Desde que llegó al fútbol europeo en setiembre de 2013, se ha lesionado hasta en siete ocasiones en el mes de febrero.

Neymar se lesionó de gravedad el 20 de febrero | AFP

El varapalo llegó cuando mejor estaba: en 29 encuentros había marcado 18 goles y había repartido 17 asistencias. Se perdió la vuelta de octavos de Champions ante el Bayern de Múnich, en Alemania, donde su equipo quedó eliminado una vez más del torneo que ansía Al-Khelaïfi.

El verano pasado, Neymar amplió su vinculación con los parisinos activando una cláusula de su contrato hasta 2027 y, si no sale en verano, al PSG se le complicarán las finanzas. Prácticamente desde el día en que pisó París se ha hablado de su marcha. Un rumor constante que sube y baja en función de sus actuaciones y, tras la citada lesión, se volvió a disparar.

Neymar, con la camiseta del Manchester United en un fotomontaje | SPORT

A principios de mayo se afirmó que el PSG estaría buscando darle salida. Durante la temporada se ha especulado sobre varios destinos: la Premier League, concretamente al Chelsea o al Manchester United, un regreso al Santos o al Barca o una aventura en la MLS. Sin embargo, nada concretado: los problemas financieros impiden un posible regreso al Camp Nou y Chelsea y United no cumplen con las expectativas económicas del brasileño.

La situación es insostenible. Incluso un grupo de ultras del equipo parisino fueron a las puertas de la residencia de Neymar, a las afueras de París, a increparle directamente.

EL BOCHORNO CAMPOS-GALTIER

Uno de los momentos más surrealistas de la Ligue 1 2022/23 se vivió en el PSG 4-3 Lille, disputado el pasado 19 de febrero. Leo Messi le salvó la 'vida' a Galtier con un golazo de falta en el último suspiro. El técnico celebró el tanto con muchísima efusividad, consciente de que, tras encadenar tres derrotas seguidas, su cargo estaba en juego. Sin embargo, antes del éxtasis que se vivió en el Parque de los Príncipes, una bochornosa imagen quedará para siempre en la historia de la competición gala.

Luis Campos bajó al terreno de juego a dar órdenes a los jugadores en el PSG-Lille | TV

Con el 2-3 en contra a falta de 20 minutos, la crisis se mascaba en el Parque de los Príncipes. El incendio era tan grande que Luis Campos, director deportivo del PSG, decidió tomar cartas en el asunto. Bajó del palco al banquillo a ponerse a dar indicaciones a los jugadores en pleno partido. A grito pelado, con vistosos aspavientos y restando a Galtier la poca autoridad que le quedaba-. Campos también se encaró con el cuarto árbitro. Sin duda, un episodio intolerable en un club de la magnitud el PSG.

LA PRESUNTA VIOLACIÓN DE ACHRAF

Momentos antes del 'The Best', 'Le Parisien' lanzó una noticia sobre una presunta violación cometida por el jugador del PSG, Achraf Hakimi. Una mujer de 23 años acudió a una comisaría el 26 de febrero alegando que el defensa presuntamente le habría violado la noche anterior. La mujer acudió a las autoridades aunque no quería denunciar, sino hacer una declaración de "haber sido violada".

Achraf Hakimi con la elástica del París Saint-Germain | Agencias

Según el citado medio, el futbolista le besó en la boca, le levantó la ropa y le besó los pechos, a pesar de la negativa de la chica. Tras escuchar el relato, la policía judicial puso en alerta a la Fiscalía, que entró de oficio a causa de la gravedad del delito. El futbolista negó todas las acusaciones.

AL-KHELAÏFI, INVESTIGADO

El 28 de febrero salió a la luz otra bomba. Tayeb Benabderrahmane denunció varios meses atrás lo que, presuntamente, sufrió en Qatar en 2020 por parte del presidente del PSG. Tres jueces de instrucción fueron designados para examinar las acusaciones de secuestro, tortura y reclusión forzosa e investigar lo sucedido. Benabderrahmane, de 42 años, presentó la denuncia ante la acción civil con documentos que podrían comprometer a Al-Khelaïfi. Tal como apuntaron medios como 'France Inter', AFP y 'L'Équipe', la información judicial se abrió a finales de enero, aunque se conoció a finales de febrero.



| Yoan Valat

Según informó 'L'Équipe', Benabderrahmane afirmaba en la denuncia haber sido "encarcelado durante seis meses y torturado; luego puesto bajo arresto domiciliario y, finalmente, autorizado a salir en noviembre del mismo año (2020), luego de haber firmado un protocolo de confidencialidad en el que se comprometía a no divulgar documentos sensibles sobre Al-Khelaïfi". El presidente del PSG aseguró que está siendo víctima de extorsión y defendió que ya fue investigado en el pasado por los hechos citados y que salió absuelto.

En lo deportivo, el PSG suma otra liga más a sus vitrinas, la undécima de la historia y la novena en once años, aunque muchos recordarán la temporada 2022/23 del conjunto parisino por todos los líos extradeportivos que han habido en vez de por lo que se ha visto sobre el terreno de juego.