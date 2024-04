Para el Sabadell es ganar o ganar en Salamanca

Si el famoso lema de la Universidad de Salamanca dice “Quod natura non dat, Salamantica non praestat” (“Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo otorga”), el Centre d’Esports Sabadell llega a la ciudad castellana en busca de que se le otorguen tres puntazos en buena lid y sobre el césped.

Los de Óscar Cano visitan a un Unionistas tranquilo en la tabla pero que viene de una semana agitada, después de que el Eldense de LaLiga Hypermotion sondeara el fichaje de Dani Ponz, míster de los charros.

Ponz señaló que “el tema se zanjó el lunes. Los clubes estuvieron en contacto, informé a Unionistas y estoy centrado y a muerte con el club. La semana ha sido dura pero no se me pasa por la cabeza otro escenario que no sea acabar aquí la temporada”.

Los salmantinos reciben al cuadro arlequinado con la sensible ausencia de Adri Gómez en el centro del campo, sancionado por ciclo de amonestaciones. Octavo en la tabla, el cuadro de Unionistas tiene el sueño copero nuevamente como principal objetivo.

El Sabadell, de la mano de los goles de Vladys Kopotun, espera recuperar las sensaciones de Fuenlabrada. Optimismo en la expedición vallesana, con un Óscar Cano convencido de que sus jugadores “se van a dejar la vida en Salamanca”.

El entrenador arlequinado es consciente de la dificultad del encuentro partiendo desde el ambiente, siempre especial en el Reina Sofía, donde en el último encuentro casi 5.000 aficionados empujaron al equipo a una amplia goleada 4-1 sobre el Barça Atlètic.

Sergi Maestre y Carles Salvador pueden ser las grandes novedades en el conjunto arlequinado, aunque previsiblemente no desde el inicio. Sólo vale ganar en una zona baja donde cada semana el carrusel de cambios de posición es infartante.