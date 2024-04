Coincidieron en el Barça en la temporada 1999-2000. Jari Litmanen tenía 28 años y llegaba del Ajax habiendo ganado una Champions y cuatro ligas holandesas. Xavi tenía 19 años y vivía su segunda temporada en el primer equipo blaugrana. Van Gaal avaló la contratación del mediapunta finlandés mientras que el neerlandés fue también quién apostó por el ascenso del filial al centrocampista egarense.

Litmanen, de 53 años, valora muy positivamente el trabajo de su excompañero Xavi en su cometido como entrenador del Barça.

Después de visitar el entrenamiento del primer equipo blaugrana, Litmanen reivindicó en los medios oficiales del Barça el trabajo de Xavi Hernández. Litmanen es el mejor jugador de la historia de Finlandia y uno de los mejores jugadores de aquel Ajax histórico que conquistó la Champions en el curso 1994-95. Como jugador destacaba por una calidad extraordinaria, un gran olfato goleador y una sangre fría destacable.

Elogios a Xavi

A la hora de analizar el momento del Barça Jari busca un punto de vista positivo: "Xavi lo está haciendo muy bien, los resultados son buenos. No hay que olvidar que el año pasado se ganó La Liga". Litmanen entiende que "este año no se han podido ganar títulos pero he visto muchos partidos y el equipo en este tramo final ha jugado muy bien. Especialmente en el campo del PSG se jugó muy bien".

Valoración positiva

Litmanen ofrece una mirada pausada para analizar la realidad del Barça: "Me gusta el trabajo de Xavi en el Barça, cuando llegas a cuartos de la Champions todos los rivales son de primer nivel y los detalles marcan las diferencias. Al final, no puedes ganar cada año La liga o la Champions".

Litmanen y Xavi fueron compañeros en el Barça de Van Gaal / Archivo Sport

Jóvenes y veteranos

La fórmula del éxito para Litmanen está clara: "En el Barça hay jugadores jóvenes de mucho talento pero también están los futbolistas de mucha experiencia como Gündogan, Lewandowski o Christensen. Solo con jugadores de experiencia no puedes ganar pero tampoco solo con jóvenes te va a ir bien, lo bueno es una mezcla".

Litmanen y Xavi, en el banquillo del Camp Nou / Archivo Sport

Litmanen jugó al futbol hasta los 39 años. Aunque solo jugó una temporada en el Barça sin demasiado éxito su paso por Barcelona le dejó huella.