Los números de récord de Warren Zaïre-Emery, la nueva perla del PSG

La joya del PSG se ha ganado la titularidad con Luis Enrique Con 17 años, está cerca de convertirse en el internacional francés más joven

Con apenas 16 años, 4 meses y 29 días, el joven Warren Zaïre-Emery está dispuesto a brillar. No solo se transformó en el futbolista de menor edad en debutar en el Paris Saint Germain en toda su historia, sino que está siendo una de las sensaciones de toda Francia. Tras un año de su debut, el jóven centrocampista de Montreuil ha disputado ya 8 partidos donde se ha ganado que su nombre empieze a sonar internacionalmente.

Tras empezar a formarse como futbolista en el FCM Aubervilliers, tras tres años se marchó al PSG, donde Galtier le dio la oportunidad de lucirse en la elite. Debutó contra el Clermont Foot 63, sustituyendo a Marco Verratti en el minuto 82 el día que Leo Messi se exhibió con el club parisino.

Este año, tras la marcha de Verrati, se creó un hueco en el centro del campo del equipo dirigido por Luis Enrique. Emery, ha sido el encargado de ocupar la plaza, dejando a Vitinha más atrás, con él por delante.

En el partido de Champions ante el Milan en el Parque de los Príncipes el PSG logró la victoria y en parte gracias a Emery. Durante este partido, el jugador francés impresionó con una actuación muy satisfactoria más allá de su corta edad. Fue autor de dos asistencias vitales para que Kylian Mbappé abriera el marcador y Lee Kang-In sellar la victoria parisina.

Después de una contundente victoria ante los milaneses, el técnico asturiano compareció en rueda de prensa en el Parque de los Príncipes donde se deshizo en elogios hacia Warren Zaïre-Emery, la joven promesa, no solo del PSG sino también de Francia. Emery además fue nombrado MVP del encuentro después de otorgar dos asistencias y realizar un despliegue físico imponente en el centro del campo.

"Es sorprendente con 17 años. Hace todo bien. Tiene gol, ya veréis que hará goles. Tiene asistencias también. Es el perfecto ejemplo para todos los jóvenes que quieren ser futbolistas de la cantera del PSG, ese es Zaïre-Emery. Estoy muy contento por su nivel”.

También quiso valorar el talento de Emery un icono en Francia como Thierry Henry, que quedó impresionado de su actuación ante el Milan. 'Titi' cree que lo tiene todo para tener una gran carrera.

"Warren tiene una familia que lo rodea, muy unida. Tiene todo lo que necesita a su alrededor, al más alto nivel. Así que, como dije antes, el cielo es el límite para él", dijo el entrenador del 'Espoirs'.

"The sky is the limit." 📈



Thierry Henry is in awe of 17-year-old PSG midfielder Warren Zaïre-Emery. pic.twitter.com/RbrCyO1y24