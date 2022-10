Messi sigue de baja y tampoco estará para la Champions

El argentino sigue tratándose de sus molestias en el gemelo y no estará ante el Benfica Ni el propio Messi ni el PSG tienen intención alguna de correr el mínimo riesgo ante cualquier molestia física

Leo Messi sigue sin poder entrenar con el grupo, tras las molestias en el gemelo que sufre tras el partido ante el Benfica del pasado miércoles, y todo apunta a que no estará disponible para recibir al mismo equipo portugués este martes.

El argentino ya no viajó el fin de semana para jugar ante el Reims, y aunque el diagnóstico de sus molestias no parece para nada alarmante, sigue tratándose con mucha precaución y seguirá fuera del equipo. Tanto Messi como el PSG no tienen ninguna intención de correr ningún riesgo con la más mínima molestia teniendo en cuenta el apretado calendario que deben afrontar y con el Mundial a la vuelta de la esquina.

La cómoda situación que vive el equipo parisino en Champions, que podría certificar su pase a los octavos en esta misma jornada, tampoco exige ningún tipo de riesgo con ninguno de sus jugadores, y mucho menos con el argentino. Más aún, pensando en el partido frente al Marsella este próximo domingo con el liderato del campeonato francés en juego.