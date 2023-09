Luis Enrique : "No estoy preocupado"

En sus declaraciones, el asturiano abordó diversos aspectos del partido y del desempeño de su equipo Luis Enrique reconoció que el escaso tiempo de preparación no justificaba el resultado adverso

El entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, comparó en rueda de prensa después de la sorprendente derrota por 2-3 de su equipo ante el Niza. En sus declaraciones, el asturiano abordó diversos aspectos del partido y del desempeño de su equipo.

Luis Enrique comenzó por señalar la dificultad de los partidos posteriores a un parón internacional y afirmó: "Hay que ganar este tipo de partidos, pero después del parón siempre es difícil. No teníamos mucho tiempo para trabajar. Esto no es una excusa". El entrenador reconoció que el escaso tiempo de preparación no justificaba el resultado adverso.

A pesar de la derrota, Luis Enrique elogió el esfuerzo de sus jugadores, afirmando: "Estoy contento con el desempeño de mi equipo, han dado el 100%. Mostraron una gran actitud en el campo a pesar de las dificultades".

El entrenador español también tuvo palabras de elogio para el Niza, que se mantuvo invicto hasta ese momento en la temporada. Luis Enrique destacó el trabajo del equipo rival al afirmar: "El Niza no había perdido ningún partido esta temporada y su entrenador es muy bueno. Hay que felicitarles".

A pesar de la derrota, Luis Enrique se mantiene optimista y confiado en que su equipo mejorará en las próximas jornadas de la Ligue 1 y en las competiciones venideras, demostrando su determinación en llevar al PSG hacia el éxito.