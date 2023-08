Luis Enrique deja clara la postura del PSG con Neymar

En rueda de prensa, el técnico del PSG aseguró que "mis palabras dicen cosas, pero los hechos, más" Los hechos es que Neymar no ha entrenado junto al resto del equipo y, a priori, no entrará en la convocatoria para el duelo de mañana ante el Lorient

Parece que la postura del PSG es clara: Neymar debe salir de París. Esa es la idea que desprenden las palabras de Luis Enrique en la rueda de prensa previa al duelo ante el Lorient. El club no cuenta con él para el nuevo proyecto y así se lo han hecho saber.

"No hay nadie por encima del club. Tengo por norma mantener en privado las conversaciones con los jugadores. No es profesional. Prefiero mantenerlo en secreto. Mis palabras dicen cosas, pero los hechos, más. Los hechos dejarán claro cuál es mi idea", indicó el preparador del conjunto parisino.

Los hechos, sin duda, parecen clarísimos. Neymar no ha entrenado esta mañana junto al resto de sus compañeros al ser uno de los jugadores que deben salir este verano y, a priori, no entrará en la convocatoria para el partido ante el Lorient. Tampoco se espera que vuelva la próxima semana. Desde luego, con esos hechos, no hacen falta palabras.

Veremos qué sucede ahora con el futuro del crack brasileño. Aún quedan 20 días por delante para que Neymar pueda encontrar un nuevo equipo. El Barça, de momento, se mantiene atento a las evoluciones del mercado.