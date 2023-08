Luis Enrique: "Dembélé es jugador del PSG al 99%"

El técnico español habló sobre la llegada de Ousmane Dembélé al equipo Luis Enrique afirmó que, pese a la revisión médica, el extremo aún no es jugador del club al 100%

Luis Enrique compareció en rueda de prensa previa al debut del PSG en Ligue 1, un entrenador que respondió a todo lo que está sucediendo en torno al equipo, como las incógnitas sobre el futuro de Mbappé o Neymar y la llegada de Ousmane Dembélé.

Sobre el caso Dembélé: " A día de hoy aún no es jugador del PSG, aún hay algún fleco. No estará mañana ante el Lorient, no es 100% jugador del PSG". Fue preguntado por si ya forma parte del equipo, al haber pasado revisión médica el jueves, pero el técnico asturiano no quiso afirmar completamente su incorporación.

La llegada del exjugador del Barça es inminente, pero Luis Enrique optó por la opción más conservadora. Hasta que no esté todo listo y anunciado, no hablará sobre Dembélé. Ha confirmado que no estará en la convocatoria para el debut liguero del PSG en Ligue 1, encuentro que se les enfrentará al Lorient el próximo sábado.

Preguntado por la situación de Kylian, Luis Enrique afirmó sus deseos de que todo acabe llegando a buen puerto. El entrenador español cuenta con Mbappé como un pilar para la próxima temporada, y quiere que amplíe su estancia en París. Pese a esto, ha expresado que "ningún jugador ni entrenador están por encima del club", una opinión que comparte con el presidente de la entidad.

Sobre el mercado de fichajes, afirmó que "hasta último día de mercado están todas las opciones abiertas. Tengo contacto diario con Luis Campos. Estamos dispuestos a mejorar la plantilla hasta el último día"