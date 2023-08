Otro revés para el PSG: Neymar se recupera de un virus y peligra su estreno en Ligue 1

El extremo brasilño está ejercitándose en las instalaciones de interior del equipo El PSG se estrena en liga el sábado ante el Lorient

El PSG no se cansa de producir noticias este verano. Tras el 'culebrón' de Mbappé, llegó el de Neymar, jugador brasileño que ya ha expresado claramente sus intenciones de abandonar la entidad parisina en busca de nuevos retos. Ahora, el club ha anunciado que se está entrenando apartado de sus compañeros.

A poco más de un día para el debut del PSG en la Ligue 1, partido que le enfrentará al Lorient, el club ha anunciado que Neymar se está recuperando de un virus, hecho que le ha obligado a ejercitarse en solitario en las instalaciones de interior del PSG.

Las últimas informaciones apuntan a que el astro brasileño está haciendo todo lo posible para desvincularse del equipo, con dos opciones de futuro encima la mesa. La primera es Arabia Saudí, y es que algunos clubes del país arábigo están preparados para un faraónico desembolso de dinero por hacerse con 'Ney'. La MLS puede ser la otra opción más atractiva para el extremo, una liga donde podría reencontrarse con viejos amigos como Messi, Alba o Busquets.

Puede que no veamos más a Neymar vestido con la elástica de los 'Rouges et Bleu', pero todo puede pasar viendo como se está cociendo el verano en París. Por el momento, su vuelta a competición oficial está en serias dudas, y es que no juega en Ligue 1 desde el pasado mes de febrero, cuando se torció el tobillo ante el Lille.