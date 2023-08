¡El PSG comunica a Neymar que no cuentan con él!

El club parisino tampoco contaría con Verratti, Bernat, Sánches y Ekitike No se habrían realizado ya las fotos oficiales de la Ligue1

Nuevo paso para el futuro de Neymar fuera del PSG. Según 'RMC', el club parisino habría comunicado al brasileño y a otros cuatro futbolistas de la primera plantilla que no entrarían en los planes del equipo. El asesor deportivo del club, Luis Campos, habría sido el encargado de comunicar la decisión junto al técnico, Luis Enrique. Neymar, Verratti, Ekitike, Bernat y Sanches serían los jugadores descartados y el brasileño y Verratti ya se ejercitaron en el gimnasio.

Según estas informaciones, los jugadores que entrarían en los planes del PSG no se habrían realizado las fotografías oficiales de la Liga francesa y habrá que ver qué pasa con su futuro. En el caso de Neymar, el PSG podría escuchar ofertas y el Barça está muy atento a todo lo que suceda entorno al jugador brasileño. El entorno de Neymar asegura que no ha pedido su salida del PSG, pero no estaba feliz en París.

A partir de ahora, habrá que ver si el PSG acepta vender a Neymar a un club de Arabia Saudí. Medios árabes apuntan a que sería el Al Hilal el equipo más interesado y que estarían abiertos a cederle un año al Barça. Los acontecimientos se siguen precipitando.