Luis Enrique y su agujero de 320 millones en París

A Mbappé le faltan aliados y al PSG le falta gol. A Luis Enrique le está costando encajar las piezas de su nuevo ataque después que el pasado verano el club desembolsara más de 200 millones de euros para reforzar el ataque. Sin embargo, entre Dembélé, Kolo Muani y Gonçalo Ramos solo suman cinco goles entre todos. Ni la mitad que Mbappé. Un problema que debe resolver Luis Enrique antes de que se convierta en un problema para el PSG en la Champions, que se juega la vida en el grupo de la muerte.

La derrota en San Siro dejó en evidencia la dependencia de Mbappé para anotar goles. Una vez más el conjunto parisino demuestra que no solo sirve un ataque multimillonario para ganar partidos. La situación en el ataque preocupa al PSG, ya que invirtieron 200 millones en sustitutos de Messi y Neymar. Kolo Muani y Mbappé tienen la pólvora mojada y Chris Ramos no termina de cuajar en el equipo.

La estrella de Francia suma 12 dianas en los 13 partidos que ha disputado esta temporada. Casi siempre sale al rescate. Tras la marcha de Messi y Neymar, el equipo sigue dependiendo de Kilian Mbappé.

Dembélé sigue sin marcar

El caso de Dembélé es el más llamativo, puesto que aún no ha visto portería con su nuevo equipo. Los 50 millones que invirtieron los parisinos esperaban un retorno mayor como pareja de Mbappé, pero la realidad son 14 partidos y cero goles. Por su parte, Kolo Muani costó 95 kilos y ha marcado tres dianas (dos en Ligue 1 y una en la Champions League).

Mbappé, muy decepcionado con el equipo

Al PSG le está costando arrancar lejos del Parque de los Príncipes. Los de Luis Enrique no saben lo que es ganar fuera de casa en esta edición de la Liga de Campeones, perdieron 4-1 en Newcastle y 2-1 en Milán.

El crack del PSG, Kilian Mbappé, valoró estas dos derrotas que ha sufrido el equipo lejos de su estadio y volvió a repetir que están "decepcionados" con estos resultados. "No lo sé, no lo sé. Estamos decepcionados, intentamos poner todos los ingredientes de nuestro lado para ganar, pero no fue así", comentó.

Se la juegan en Champions

El PSG necesita ganar al cuadro británico para no complicarse más sus opciones de estar en octavos y llegar a la última jornada con la clasificación casi en el bolsillo. Los parisinos son segundos con seis puntos, por debajo del Dortmund (siete puntos) y con Milan y Newcastle pegados a su estela, con cinco y cuatro puntos, respectivamente. Una derrota contra el Newcastle dejaría contra las cuerdas al vigente campeón de la Ligue 1.