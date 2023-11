El oscuro panorama que asoma en el futuro europeo del PSG

El PSG ha perdido 2 de sus últimos 3 partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones Una derrota contra el Newcastle dejaría contra las cuerdas al vigente campeón de la Ligue 1

La derrota en Milan dejó preocupado al PSG. El equipo de Luis Enrique se complicó la vida tras caer en San Siro ya que les espera dos partidos muy complicados: tienen que recibir en casa al Newcastle (perdieron allí 4-0) y visitará el Signal Iduna Park en la última jornada. A falta de dos jornadas y pese a ser segundos, la clasificación está muy pareja y al club parisino le espera un camino pantanoso lleno de piedras: recibirá en casa al Newcastle (perdió 4-0 en Inglaterra) y se la jugará con el Dortmund en la última jornada. Una derrota contra el Newcastle dejaría contra las cuerdas al vigente campeón de la Ligue 1.

Dos derrotas en tres partidos

El conjunto de Luis Enrique no lo tendrá nada fácil para poder pasar de grupo. La derrota en San Siro hicieron saltar las alarmas en París porque el equipo ya suma dos derrotas consecutivas en Champions. De hecho, los registros son preocupantes ya que son tantas derrotas como en sus 18 partidos anteriores de este tipo en la competición (12 victorias, 4 empates).

El Milan esquivó la primera bala y resurgió en la Champions. El equipo de Pioli enterró sus fantasmas, le jugó con valentía al PSG y lo tumbó con dos goles de Leao y Giroud (2-1). Al cuadro galo, las carencias defensivas que favorece el caos y la improductividad en la posesión siguen manteniendo dudas sobre la identidad táctica y el nivel de los parisinos.

Le débrief de Vikash Dhorasoo : «Paris manque de créateurs»



L'ex-milieu de terrain du PSG et de l'AC Milan s'inquiète du manque de répondant des Parisiens, sur le plan physique, lorsque le niveau d'engagement s'élève en déplacement en Ligue des champions https://t.co/SFEcy2nvtB pic.twitter.com/VOrR3fy48h — L'ÉQUIPE (@lequipe) 8 de noviembre de 2023

Al PSG le está costando arrancar lejos del Parque de los Príncipes. Los de Luis Enrique no saben lo que es ganar fuera de casa en esta edición de la Liga de Campeones, perdieron 4-1 en Newcastle y 2-1 en Milán. El crack del PSG, Kilian Mbappé, valoró estas dos derrotas que ha sufrido el equipo lejos de su estadio y volvió a repetir que están "decepcionados" con estos resultados. "No lo sé, no lo sé. Estamos decepcionados, intentamos poner todos los ingredientes de nuestro lado para ganar, pero no fue así", comentó.

Continúa: "Es una derrota, una segunda derrota fuera de casa. Nunca es fácil perder. Estamos decepcionados. Fallamos en bastantes cosas e intentaremos responder en casa contra el Newcastle", declaró Mbappé. No se puede permitir más pinchazos el PSG, que todavía le queda jugar en casa contra los ingleses y visitar en Alemania al Dortmund".

Dos finales: Newcastle y Dortmund

El PSG es segundo con seis puntos, por debajo del Dortmund (siete puntos) y con Milan y Newcastle pegados a su estela, con cinco y cuatro puntos, respectivamente. Una derrota contra el Newcastle dejaría contra las cuerdas al vigente campeón de la Ligue 1.

El PSG necesita ganar al cuadro británico para no complicarse más sus opciones de estar en octavos y llegar a la última jornada con la clasificación casi en el bolsillo.

Cómo queda la clasificación del Grupo F

Borussia Dortmund (7 puntos) PSG (6 puntos) Milan (5 puntos) Newcastle (4 puntos)