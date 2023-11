Theo Hernández, a ritmo de Seedorf, Kaká o Shevchenko

El jugador del Milan logró el centenar de victorias ante el PSG (2-1) A sus 26 años el francés ha entrado en un club muy selecto donde forman leyendas de la entidad como Serginho, Shevchenko, Kakha Kaladze, Dida, Kaká o Clarence Seedorf.

Theo Hernández logró este martes ante el Paris Saint-Germain su victoria número 100 como 'rossonero'. El jugador del Milán que pasó por las filas del Atlético de Madrid, ya lleva cinco temporadas en Italia y su rendimiento está a la altura de los grandes iconos de Milán. Tanto es así que el francés de 26 años ha entrado en un club muy selecto donde forman leyendas de la entidad como Serginho (140), el Balón de Oro Andriy Shevchenko (147), Kakha Kaladze (153), Dida (180), Kaká (181) que también fue coronado mejor jugador del mundo estando en San Siro y Clarence Seedorf (238).

Este martes, en la victoria ante el PSG, Theo jugó su partido número 179 como 'rossoneri' y el centenar de victorias. El francés fue clave para los de Pioli, que salieron victorioso ante el PSG en una noche llena de emociones fuertes. Rafa Leao fue el primero en anotar y después Giroud, que demostró que a sus 36 años puede tocar el cielo con la cabeza, a centro, precisamente de Theo Hernández.

El francés fue un cohete por banda izquierda complicándole la vida constantemente a la zaga parisina. Asistió a Giroud en el segundo gol y está completando una temporada donde brilla con el Milan. El francés es considerado como uno de los mejores defensas de la Serie A. Pero su gran éxito deportivo llegó en el Mundial de Qatar de 2022, donde le quitó el puesto a su hermano debido a una lesión.

Desde su llegada, Theo Hernández está logrando cifras muy positivas en Milan. A sus 26 años ha entrado en un club muy selecto donde forman leyendas de la entidad. Hablamos de los extranjeros que en este siglo han conseguido un centenar de triunfos en el Milan. Aunque llevamos ya algo más de dos décadas del XXI, el francés ha empatado con ello las que consiguió Cafú, que jugó entre 2003 y 2008 en el club lombardo dejando un sello inconfundible y ganó la Champions en 2007.

The ball's rolling for the second 45. FORZA MILAAAAAN!!! ❤️🖤#ACMPSG #UCL 1-1 | (46') #SempreMilan pic.twitter.com/ybNZa62suK