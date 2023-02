Kingsley Coman, el gran error deportivo del PSG

El atacante del Bayern volvió a ser el verdugo del equipo parisino en la Champions League En la final de 2020 fue el autor del único gol del partido y frustró el sueño de Al-Khelaïfi

Kingsley Coman reabrió una herida que nunca se cierra del todo en el PSG. El atacante del Bayern de Múnich volvió a castigar en una noche europea a su equipo de formación, que lo dejó salir libre en 2014 tras apostar por fichar a grandes estrellas en busca de rendimiento inmediato.

Al PSG se le atragantan las grandes citas. Millones y millones de euros que no se han traducido en la obsesión de Al-Khelaïfi: ganar la Champions. En 2020 estuvieron muy cerca, pero Coman, promesa del conjunto parisino hace una década, le arrebató al dirigente qatarí su sueño construido a base de petrodólares.

El actual jugador del Bayern de Múnich se volvió a encontrar con el PSG en Champions League, esta vez en los octavos de final, y volvió a recordarle al cuadro francés que cometió un grave error en 2014. El extremo de 26 años marcó el único gol del partido disputado en el Parque de los Príncipes y dejó un poco más tocado al equipo de Galtier, que se jugará toda la temporada a una única bala: dar la vuelta a la eliminatoria en Alemania.

Sin rencores por lo que sucedió en el pasado, Coman no celebró el tanto que hundía un poco más al PSG en la crisis de la que no encuentra el camino de salida. Al fin y al cabo, su deseo de joven era triunfar en el equipo parisino y en episodios anteriores ya reconoció que "sentía un poco de tristeza" cuando las cosas no le iban bien al cuadro galo.

Kingsley Coman no celebró su gol ante el PSG | Agencias

La Juventus lo fichó a coste cero

Conocido como el 'King' en las categorías inferiores del Paris Saint-Germain, consiguió llamar la atención del actual técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que lo hizo debutar con el primer equipo con 16 años, 8 meses y 4 días convirtiéndose en aquel momento en el jugador más joven en lograrlo. Sin embargo, pese a tener un futuro brillante por delante, acabó saliendo del PSG en 2014 por falta de oportunidades.

Cuando expiró su contrato, Mino Raiola se lo llevó a la Juventus a coste cero. Firmó por cinco temporadas. En su momento, ya explicó a 'Canal Football Club' los motivos de su decisión. "No fue por dinero. Pensé que merecía más minutos y en el PSG no podía tenerlos. Pedí una cesión y no me la aceptaron y tomé la decisión de salir". "Buscan resultados al momento", aseguró. Sin embargo, con los jugadores jóvenes hay que tener cierta paciencia y dar un par o tres de temporada de margen, algo que no hicieron con el actual jugador del Bayern de Múnich.

Kingsley Coman celebrando un gol con el Bayern de Múnich | EFE

19 títulos con el Bayern de Múnich

El club bávaro lo fichó en 2017 por 21 millones de euros tras su gran desempeño en Italia convirtiéndolo en el jugador de talla mundial que apuntaba ser en el PSG. En Alemania ha cosechado 19 títulos a sus 26 años, entre los cuales destacan una Champions League, un Mundial de Clubes, siete Bundesligas, una Supercopa de Europa, tres Copas de Alemania y siete Supercopas de Alemania.