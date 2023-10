Balotelli: "¿Qué pasa si el PSG me llama? No hay ninguna oportunidad"

El delantero italiano dejó algunas frases destacadas en sus declaraciones en TV Play "Jugaría con mi hermano por 10 millones de euros"

'Super Mario' no volvió a dejar a nadie indiferente. El actual delantero del Adana Demirspor, Mario Balotelli, volvió a ser protagonista tras una entrevista concedida al medio italiano TV Play. "¿Ir al PSG? No hay ninguna posibilidad. Jugué en Marsella y Niza, así que de ninguna manera. ¿Y si llega una oferta de 10M€ por temporada? En ese caso aceptaría, por 10 millones me iría al equipo de mi hermano". Su hermano se encuentra jugando actualmente en el Rovato Calcio, equipo de la Serie D italiana.

Unas declaraciones que ha gustado sobre todo a los aficionados del OM y del Niza por su fidelidad ante un rival eterno como es el PSG. En el Niza, jugó en la 16-17, donde anotó 33 goles en 3 partidos. En la 2018-2019 Balotelli jugó en el Marsella, anotando 8 goles en 15 partidos disputados.

Actualmente, 'Super Mario', a sus 33 años, se encuentra en la Superliga Turca, en el Adana Demispor. Los turcos son terceros en liga y ya han podido disfrutar del efecto Balotelli en su primer partido. En su estreno, Balotelli anotó un doblete para lograr la victoiria en apenas una hora de juego.

Después de una breve aventura en el Sion, que pagó 2,62 millones de euros por él, el italiano decidió volver a la disciplina del conjunto turco del que salió traspasado tras terminar su contrato. Balotelli firmó el pasado 15 de septiembre como jugador libre.