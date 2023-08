Ultimátum de Harry Kane

El inglés tiene como fecha límite para resolver su futuro el próximo domingo, día en el que el Tottenham inicia su andadura en la Premier El '9' se ha mostrado firme con su decisión de no renovar, pero los 'spurs' no ceden

"Quiero y no puedo", la expresión que define a la perfección la situación de Harry Kane en este mercado de fichajes. Y es que pese a que el inglés desea salir del Tottenham y tiene una oferta astronómica del Bayern de Múnich, su traspaso está siendo constantemente bloqueado.

Su nuevo técnico, Ange Postecoglou, ha dejado claro que la fecha límite para que el ariete pueda salir de Londres es el "final del mercado veraniego". Además, dejó caer, refiriéndose al conjunto bávaro, que él nunca sería capaz de negociar con futbolistas que tuvieran un contrato vigente con su club.

El '9' se ha mostrado firme con su decisión de no renovar, pero la oferta que proponen los muniqueses parece no ser suficiente para un Tottenham que no cede y no aceptará una cantidad inferior a los 140 millones de euros.

De hecho, el club londinense tenía hasta el pasado viernes para responder al interés del Bayern, pero Daniel Levy ni lo valoró y mandó la negativa.

Kane es consciente de la situación y ya se está mentalizando de que seguirá vistiendo la camiseta 'spurs', por lo menos, el año que le resta de contrato. Y es que el inglés tiene como fecha límite para resolver su futuro el próximo domingo, día en el que su equipo inicia su andadura en la Premier frente al Brentford.

Y si no era suficiente, el delantero no ha viajado con el equipo para medirse al Barça esta tarde a las 20.00h para disputar el trofeo Joan Gamper, según informa 'SkySports'.

Aunque su ausencia no estaría relacionada con su posible salida, sino que el técnico pretende reservarlo para el inicio de la competición doméstica.

Con más motivo entonces, está semana será clave para conocer el desenlace del capítulo de Harry Kane en este mercado de fichajes, aunque como el Tottenham no cambie de postura, todo apunta a que el inglés seguirá siendo su punta de referencia.