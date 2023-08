Terremoto en el Tottenham antes del Gamper

El técnico australiano del Tottenham recuerda que "hay una fecha límite: el final del periodo de traspasos el día 31" Postecoglou criticó veladamente al Bayern de Múnich por la negociación con la estrella de los Spurs

Uno de los nombres propios en este mercado de verano es Harry Kane, el ariete del Tottenham Hotspur que cuenta con una oferta astronómica por parte del Bayern de Múnich pero que de momento sigue en Londres.

El último en pronunciarse sobre el futuro de Kane ha sido su entrenador, el recién llegado Ange Postecoglou, quien recordó que la fecha límite para que Harry Kane pueda dejar el club es "el final del mercado veraniego".

El técnico australiano dejó caer una crítica a los bávaros al asegurar que él no hablaría de jugadores "con contrato en otro club" en relación al interés público mostrado por el Bayern. Postecoglou resaltó que mantiene con Kane "un diálogo abierto".

"Sabemos que hay una fecha límite en este asunto: el final del periodo de traspasos. Más allá de eso, yo mantengo un diálogo abierto con Harry Kane y con el club de manera regular. Ya les he dicho que si el 'statu quo' cambia, que me informen", dijo el ex del Celtic.

El entrenador de los 'Spurs' quiere abstraerse de los rumores del 'mercato': "Yo únicamente me quiero ocupar de lo que tengo delante porque estoy construyendo un equipo. No puedo esperar a que se decida nada para ponerme en marcha", subrayó.

"No tenemos tiempo ni podemos permitirnos ese lujo, yo trabajo con lo que tengo. Ya habéis visto que Harry está muy implicado en lo que estamos haciendo y seguiremos haciéndolo a menos que algo cambie", añadió el entrenador del Tottenham.

Sobre el interés público del cuadro muniqués en fichar a su jugador estrella, el míster fue contundente. "Eso lo decide el Bayern. Si esa es la forma en que quieren llevar las cosas, no me corresponde a mí juzgarlo. A mí no me afecta, no me preocupo a diario de lo que hacen otros clubes", recalcó.

"Creo que lo que es cierto en este momento es que Kane es un jugador con contrato. Yo desde luego no hablaría de jugadores con contrato en otros clubes, pero no estoy en el Bayern, así que pueden hacer lo que quieran", zanjó.