El Tottenham rechaza 100 'kilos' por Kane

La última oferta del Bayern de Múnich tampoco es suficiente para el Tottenham, un hueso duro de roer a la hora de desprenderse del delantero inglés Pese a que el capitán de Inglaterra no quiere renovar, Daniel Levy bloquea su salida y confía en seducirle

Daniel Levy sigue poniendo trabas erigiéndose como el hueso más duro de roer en todas las negociaciones europeas. El Tottenham ha rechazado una nueva oferta del Bayern de Múnich de hasta 100 millones de euros por Harry Kane, futbolista con el que los alemanes ya tienen un acuerdo cerrado.

El presidente de los Spurs sigue empeñado en no traspasar al delantero inglés a pesar de terminar contrato el próximo mes de junio de 2024, momento en el que podría abandonar la entidad sin dejar nada en caja, pues el capitán de Inglaterra no pretende renovar su contrato con los londinenses. No obstante, desde el club esperan que el nuevo proyecto con Ange Postecoglou al frente termine de seducirle para que siga más años en los Spurs.

Según informó el ‘Daily Mail’, Harry Kane, abierto a un traslado a Alemania junto a su familia, ve como cada vez gana más fuera la opción de tener que quedarse en el Tottenham este verano después de que Daniel Levy haya ignorado la fecha límite que estableció el cuadro bávaro para aceptar una oferta de 86 millones de libras, casi 100 millones de euros, por un jugador de 30 años.

Tras esta nueva negativa, todo apunta a que el Bayern dará por perdido el fichaje de Kane y centrará ahora todos sus esfuerzos en Vlahovic. El delantero serbio es el segundo en la lista de posibles nueves para Thomas Tuchel, entre los que también se encontraba Kolo Muani, ahora muy cerca de fichar por el Paris Saint-Germain. A pesar de las peticiones del técnico alemán, parece que no podrá contar con un goleador antes del comienzo de la temporada. El culebrón tras la salida de Lewandowski en 2022 tiene para mucho rato.

Póker de un Kane ajeno a todo

Mientras el Tottenham bloquea su salida, Harry Kane sigue a lo suyo. Ajeno a cualquier negociación, el delantero británico se sacó de la manga un póker en el amistoso que su equipo disputó contra el Shakhtar Donetsk en el Tottenham Hotspur Stadium, en el estreno del entrenador Ange Postecoglou ante su afición.

Cuatro dianas que no harán más que complicar la salida de uno de los mejores goleadores del mundo. Además, al finalizar el encuentro, Kane ofreció una llamativa imagen. Dio una vuelta al terreno de juego mientras aplaudía a los aficionados presentes.