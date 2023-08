Cumbre de los fichajes antes de la conquista del Gamper

Oriol Romeu, Ilkay Gündogan y Íñigo Martínez posan con el Trofeo Joan Gamper en la previa del encuentro en Montjuïc El Barça se enfrentará al Tottenham mañana a partir de las 20.00 horas

Las caras nuevas del FC Barcelona 2023/24 tendrán su primera puesta de largo frente a la afición azulgrana en el Estadi Lluís Companys en la 'fiesta' del Gamper. El Tottenham será el rival a batir para de los de Xavi en un encuentro que arrancará a partir de las 20:00 horas.

Oriol Romeu, Ilkay Gündogan y Íñigo Martínez se han fotografiado con el trofeo en las horas previas a la disputa del encuentro frente al Tottenham. El ex del Girona y el ex del City pueden tener minutos y podrían ser de la partida en el once que presente Xavi Hernández. Íñigo, sin embargo, sigue recuperándose de sus problemas físicos y no estará pues todavía no ha completado un entrenamiento con el grupo.

A pesar de la ausencia del ex del Athletic Club, se espera que haya un gran ambiente con la afición azulgrana en su primer día en Montjuïc. El Tottenham, rival a batir en el amistoso de mañana, llega con un Harry Kane cuyo futuro sigue en el aire y sin saber si fichará o no por el Bayern antes del cierre de mercado.