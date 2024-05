El cambio de chip de Koundé

La temporada arrancó de forma controvertida por Jules Koundé. El defensa le comunicó a Xavi Hernández en verano que su puesto preferido es el de central tras ser reconvertido en lateral derecho en su primera campaña en el FC Barcelona. A Koundé le costó aceptar su rol, pero con el paso del tiempo ha dado un vuelco a su mentalidad y ahora se ha propuesto ser un carrilero top.

Nada más fichar del Sevilla, Koundé vio pronto como pasaba a la derecha y ya dejó caer que "no me incomoda la posición de lateral, pero todo el mundo sabe que soy central". En el eje se sentía más protagonista y de lateral consideraba que sus prestaciones no eran tan altas.

El pasado verano se lo comentó a Xavi y el técnico le dio la oportunidad de volver al eje. Durante las 20 primeras jornadas del campeonato fue central, excepto en los partidos ante el Atlético de Madrid y Girona, pero su rol cambió en la jornada 21, el 22 de enero, cuando se pasó definitivamente al lateral ante el Betis.

La irrupción de Cubarsí lo trasladó a la banda dejando el centro para el canterano y Araujo, con la alternativa de Iñigo Martínez, una vez que el vasco se recuperó de su lesión.

En la Champions League, jugó la liguilla de central, pero en los cruces ante el Nápoles y el PSG se vio de nuevo en la banda. El marcaje al georgiano Kvaratskhelia, del Nápoles, y a Mbappé, del PSG, fueron su prioridad.

Koundé marcó a Mbappé en el duelo entre el PSG y el FC Barcelona / Valentí Enrich

En la Copa del Rey, en el cruce ante el Athletic se situó de lateral y en la Supercopa jugó en la derecha en la semifinal frente a Osasuna y en el centro en la final frente al Real Madrid para dejar la marca sobre Vinicius a Araujo.

Viendo el panorama, Koundé afirmó en mitad de temporada que "nunca me negaré a jugar de lateral derecho" y reconoció su charla con Xavi Hernández: "Hablamos a final de temporada porque quería jugar en mi posición, donde me siento más cómodo y donde puedo aportar más".

Preparación extra

Una demarcación de central que ha olvidado en toda la segunda vuelta de la Liga, excepto en la segunda parte del partido en Cádiz. Su entendimiento con Lamine Yamal cada vez es mayor y su rigor defensivo ha mejorado.

Sus ganas por mejorar como lateral diestro han llegado hasta el punto que al término de los entrenamientos se queda ensayando centros al área, según ha podido confirmar SPORT. No solo quiere ser un carrilero que destaque por su fortaleza defensiva, sino que también pretende aportar en ataque con asistencias.

Xavi ha valorado mucho el esfuerzo de un jugador muy profesional y perfeccionista. Otro ejemplo de su actitud se ve con sus ganas de trabajar al máximo, incluso cuando puede hacer sesión de recuperación, y prefiere ejercitarse al máximo con los suplentes del partido del día anterior.

Koundé se vio las caras con Messi en la final del Mundial entre Francia y Argentina / Valentí Enrich

Koundé sabe que a sus 25 años tiene mucho margen de mejora en esta posición. No solo le va el puesto en el Barça, sino también en la selección francesa. Con Didier Deschamps nunca ha habido debate desde el Mundial de Catar 2022. Ha sido siempre lateral derecho y es el puesto desde donde debe crecer como 'bleu'.

La reconversión de Koundé es un gran alivio para la confección de la plantilla del Barça para la próxima temporada. Ya no es tan prioritario encontrar un lateral en el mercado. Con Koundé y Héctor Fort la posición estaría cubierta. Joao Cancelo podría continuar en la izquierda, si se prorroga su cesión en el City, compitiendo con Balde.

La defensa es una línea que parece bien cubierta ya que además regresa Eric Garcia, quien ha actuado también por la derecha con Michel en el Girona.