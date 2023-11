El sorprendente máximo regateador de la Premier

Según 'Opta', el futbolista que más regates completa de la Premier es Matheus Cunha (31 de 62) El Wolves pagó 50 'kilos' al Atlético de Madrid por su fichaje

En el mundo del fútbol tener un gran talento no es sinónimo de triunfar a lo grande y convertirse en una estrella. Pero en una liga donde predomina el juego rápido y directo como es la Premier League, ser un gran regateador es señal de ser un jugador diferencial. En la liga de los grandes regateadores como Salah, Bernardo Silva, Doku, Diaby, Luis Diaz, Mitoma, el jugador que regates ha completado hasta ahora ha sido el jugador de los Wolves Matheus Santos Carneiro da Cunha". El ex del Atlético es sorprendentemente el mejor regateador con 31 regates completados con éxito.

El fichaje más caro de la historia de los Wolves

Matheus Cunha no logró proyectar su potencial bajo las órdenes del Cholo Simeone. En dos temporadas Cunha no ganó ningún título ni fue capaz de sumar más de 10 goles como rojiblanco. Al menos, hicieron 'caja': le ficharon en el verano de 2021 por 35 millones procedente del Hertha Berlín y le vendieron en enero de 2023 al Wolverhampton de Lopetegui, en aquel momento, por 50 'kilos'

Pero parece ser que el portugués ha encontrado su lugar en condado de las Tierras Medias Occidentales, en Wolverhampton. El equipo dirigido por Gary O'Neil se encuentra en una zona 'cómoda' en la clasificación, son duodécimos y Cunha conforma el ataque de 'los lobos' con Hee-chan Hwang, Pedro Neto y Fábio Silva. Una combinación que le ha permitido al portugués ejercer una función más de '10', de creación de juego.

Pólvora mojada

Pero a Cunha le falta gol, la esencia de todo atacante. Su relación de cara a puerta es el gran deber de Matheus Cunha en 'los lobos'. El portugués no atraviesa su 'mejor' racha goleadora en lo que lleva de carrera. La Premier League se le resiste de cara a puerta: sólo ha marcado 4 en 50 encuentros. Sin embargo, Cunha no se ha caracterizado por ser un 'killer'. En sus inicios en Alemania, tampoco anotó una gran cifra de goles. De hecho, no pasó de los 10 en ninguna temporada en su paso por el Leipzig y el Hertha de Berlín. Con el Atlético de Madrid, el portugués jugó 62 partidos y sólo anotó 6 goles.

Una faceta más creativa

Pero Cunha ha encontrado otro rol en los Wolves: Cunha es un creador de juego y es el séptimo atacante que más veces entra en juego en la Premier (523). Además es el décimo que más pases realiza (282).

"Es un espíritu libre, un '9' diferente. Le gusta tener libertad y entrar en juego y tenemos que sacar lo mejor de él... sin perder nuestra esencia. Necesitamos que sea el foco del equipo y, hasta la fecha, ha tenido mucho que ver en las buenas actuaciones que hemos tenido, aunque, es cierto, que necesitamos que marque algún gol más" Gary O'Neil Entrenador de los Wolves

A nivel defensivo, por increíble que parezca, también es un importante para su técnico Gary O'Neil. El brasileño es el quinto delantero que más 'tackles' (entradas) realiza (17) y el quinto que más balones intercepta (6). Un esfuerzo que O'Neil agradece: "No se trata de trabajar o correr menos. Se trata de entender mejor el juego y ha mejorado mucho. Está en el buen camino".