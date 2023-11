Lío en Alemania con Adeyemi: ¡no fue convocado con la Absoluta y rechaza a la Sub-21!

El futbolista alemán no fue convocado con la Absoluta, aunque sí fue citado con la Sub-21 Tal y como apunta 'Bild', Adeyemi ha priorizado regresar a los entrenamientos con el Borussia Dortmund para recuperar minutos

Nagelsmann lanzó la lista de convocados para los partidos de la selección alebmana en los compromisos internacionales. En esa lista, sin embargo, no figuraba el nombre de Adeyemi, una de las perlas de la Bundesliga. El jugador del Borussia Dortmund se quedó fuera de la convocatoria de la absoluta, pero en cambio, ha sido llamado para jugar con la Sub-21 alemana. Tal como apunta Bild, Adeyemi ha preferido renunciar y entrenarse con su club para recuperar minutos con Edin Terzić. Esta decisión no ha gustado nada en Alemania.

Jules Nagelsmann dio una nueva lista de convocados para esta nueva fecha de parón internacional. Los "Die Mannschaf" se enfrentan a Austria y Turquía en dos amistosos para empezar a confeccionar la plantilla de cara a la próxima Eurocopa en 2024. Una convocatoria donde no está Karim Adeyemi, algo que no le sentó bien al atacante del Borussia Dortmund. De tal forma que decidió no presentarse con la Sub-21, a pesar de que contaban con él.

No ha gustado nada en Alemania

Según información de BILD, el 'rechazo' a la Sub-21 no ha sentado nada bien en Alemania. Pese a que la negativa del jugador del BVB fue aceptada por la DFB (Männer-Nationalmannschaft), la realidad es que a Nagelsmann, el seleccionador nacional, no le ha gustado nada. Bild dejó claro que el ex del Red Bull Salzburgo no causó la mejor impresión en las oficinas de la DFB, donde el seleccionador Julian Nagelsmann espera que todos los internacionales, sobre todo aquellos que a priori no entren en la lista de la absoluta, se entreguen al frente de la Mannschaft.

Nagelsmann exige a sus jugadores un compromiso total con la DFB. Cualquiera que forme parte de la selección nacional debe verlo como un honor y darlo todo por su país si es nominado, sin importar si es la selección absoluta o la sub-21. Al parecer, no era la prioridad para Adeyemi.

Quiere más minutos con el Dortmund

Adeyemi justificó su rechazo al BVB y a la DFB diciendo que le gustaría volver a ganarse la confianza de su entrenador Edin Terzic, para tener más minutos de juego. En la presente temporada Adeyemi no está disfrutando de los minutos que desearia, a pesar del gran rendimiento de la temporada pasada. La irrupción de Niclas Füllkrug y el rendimiento de Brandt, han condicionado al jóven talento alemán. El técnico sub-21, Antonio Di Salvo (44), comentó brevemente el rechazo de Adeyemi: “Empecé a hablar con Karim y el club. Actualmente quiere quedarse en el BVB para lograr sus objetivos”.

En 2023, Adeyemi ocupa el primer lugar al estar involucrado en un gol liguero cada 64 minutos, el mejor futbolista en este aspecto en las cinco grandes ligas europeas con al menos 500 minutos disputados.

64 – In 2023, Karim Adeyemi has been directly involved in a league goal every 64 minutes – this is the best ratio of any player in Europe's top 5 leagues this calendar year to have played at least 500 minutes. Rocket. pic.twitter.com/1OFT33wPp8 — OptaFranz (@OptaFranz) 10 de mayo de 2023

El rechazo de Adeyemi podría afectarle de cara a una posible convocatoria para la Eurocopa del próximo verano. Sin embargo, el equipo de Nagelsmann afronta esta semana dos amistosos.