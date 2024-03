Los planes de futuro de Pep Guardiola

Deportivamente hablando, no es que en el Manchester City exista demasiadas dudas. El proyecto es ganador, con un fútbol que lleva tiempo enamorando a Europa y con una estructura que tiene muy clara la hoja de ruta que hay que seguir en cada momento para dilatar en el tiempo un equipo tremendamente competitivo.

No hay grandes dudas existenciales, pero si las hubiera, todas girarían en torno al nombre de la cabeza visible de todo el proyecto: Pep Guardiola. El de Santpedor, tras hacer historia en aquel Barça imborrable, ha construido en Manchester su segunda mejor obra y nadie es capaz de dilucidar un futuro 'citizen' sin su figura.

Sin fecha de caducidad

Sin embargo y pese a que siempre se ha mostrado encantado con el ecosistema que el club le ha ido preparando, el entrenador catalán no estará en la ciudad mancuniana eternamente. Pep ha afirmado por activa y por pasiva que no será el Ferguson del Manchester City y que, aunque no tiene previsto ponerse fecha de caducidad, el final de su etapa está cada día un poco más cerca. No parece que vaya a renovar en las próximas semanas y, como ya hiciera en Barcelona, esperará a ver si el proyecto sigue en pie y en qué condiciones.

Así, ¿cuál es el futuro de Pep Guardiola a falta de un año y medio para terminar contrato? Ahora mismo es la pregunta del millón y, por lo que ha dicho el propio técnico en sus ruedas de prensa, su futuro no se decidirá pronto.

Me gustaría vivir una gran competición de selecciones

Eso sí, si algo sabemos es que, siga en Manchester o no más allá de 2025, Pep tiene claro que tarde o temprano entrenará a una selección. Esa es una realidad. "Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir una gran competición de selecciones. No sé cuándo, dentro de cinco, 10 o 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador. Para trabajar en una selección, te tienen que querer y contratar, como pasa con los clubes. No sé quién me quiere para trabajar en una selección”, aseguró el catalán recientemente.

Con Inglaterra se le ha realizado en los últimos meses, así como con Brasil, donde sonó con mucha fuerza en un escenario que finalmente no se produjo. Veremos qué pasa. Lo cierto es que Guardiola se ha ganado el derecho a decidir dónde quiere estar.