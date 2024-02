¡Haaland cumplió la profecía de Pep! Así reaccionó Guardiola a sus 5 goles

Fue una de las mejores actuaciones de Erling Haaland con la camiseta del Manchester City. Por segunda vez desde que viste la camiseta 'sky blue', el noruego anotó cinco goles ante el Luton Town para darle el paso al conjunto 'citizen' a los cuartos de final de la FA Cup.

Pep Guardiola ya advirtió hace una semana a los críticos del noruego que no debían subestimar su potencial. "¿Haaland? Nunca critiques al máximo goleador de un equipo, porque te callará la boca, eso es seguro, tarde o temprano", afirmó el técnico tras el partido ante el Brentford. Dicho y hecho, Erling acalló a aquellos que decían que había fallado ocasiones claras en los últimos partidos.

La conexión Haaland - De Bruyne

Pep Guardiola y Haaland se abrazan tras eliminar al Madrid la pasada temporada / AFP

Tras los cinco goles de Haaland ante el Luton, Guardiola también tuvo palabras para el noruego en rueda de prensa. "Erling crea sus propias oportunidades aguantando los balones largos de Stefan. Es muy peligroso. ¿Cuántas oportunidades tuvo contra el Chelsea? Muchas. Es su talento, sabemos que siempre está ahí. Siempre tiene oportunidades. A veces marcas, a veces no, pero el marca muy a menudo, no es un problema. Es nuestro máximo goleador y estoy feliz de que tenga confianza", explicó el técnico.

Pep también tuvo palabras para De Bruyne, que le dio cuatro asistencias a Haaland durante el partido. "Creo que Erling necesita alguien con visión, calidad y generosidad y Kevin es un jugador muy poco egoísta de cara a la portería. Kevin necesita los movimientos de Haaland para poder destacar más. Sabemos lo agresivos que son. Cuando ambos tienen metros, son difíciles de controlar", declaró el entrenador en rueda de prensa.

¿Te dan lástima los defensas rivales?

La pregunta curiosa de la rueda de prensa llegó cuando le dijero a Pep si sentía lástima por los defensores rivales cuando Erling estaba en ese estado de forma y les castigaba así. "No. Creo que los defensores defienden muy bien, pero no es fácil con espacios detrás. En lo único que pensaba es que Erling ha estado dos meses parado, de incluso no poder caminar, y no es fácil recuperar ese ritmo, en parte por lo alto que es. Cada partido está mejorando y Kevin también.