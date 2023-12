Pep Guardiola siente que "el trabajo está hecho" en el City

Pep Guardiola sabe que será difícil mejorar los triunfos del Manchester City. Recientemente coronado en el Mundial de Clubs, el catalán siente que "el trabajo está hecho" tras la coronación en Arabia, pero dice que no tiene problema en aceptar críticas cuando su equipo no gana. El City levantó el trofeo ante el Fluminense tras golear por 4-0 en la final. Sin embargo, el quinto puesto en Premier League les ha hecho merecedores de señalamientos.

"Ahora vamos a la tienda, compramos otro libro y empezamos a escribir de nuevo", dijo Guardiola sobre la recogida de trofeos de su equipo. Al triplete del City en la Premier League, la FA Cup y la Champions la temporada pasada le siguió la Supercopa de la UEFA en agosto.

La victoria por 4-0 contra el brasileño Fluminense en Arabia Saudí le dio al City su quinto trofeo del año calendario, convirtiéndolo en el primer club inglés en lograr la hazaña. "Tengo la sensación de que el trabajo ya está hecho", dijo Guardiola. "Lo pensé en cuando ganamos la Champions, pero luego dije: 'Supercopa, no la tenemos, Mundial, no la tenemos'. Ahora lo tenemos todo", puntualizó.

"Cuando no ganas, no eres nada, cero", afirmó. "Están esperando a la vuelta de la esquina. La gente dice: 'no se aceptan críticas'. Pero es parte del trabajo", agregó, afirmando que está preparado para recibir golpes de la prensa y la afición.

"Si estás en el negocio de ser entrenador de fútbol, tienes que aceptar que la gente te criticará solo porque no ganas. Está bien, tenemos que intentar ganar el próximo partido. Lo que has hecho en el pasado, por mucho que ganes, más quieren que fracases. Lo he sentido desde el día que ganamos el sextete con el Barça", finalizó.