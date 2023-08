¿Qué pasa con Haaland?

El delantero noruego no fue protagonista en la victoria 'in extremis' de su equipo en la Supercopa de Europa No ha marcado ningún gol en ninguna de las finales que ha disputado con los 'Cityzens'

Erling Haaland volvió a tener una noche aciaga en la final de la Supercopa de Europa frente al Sevilla. El noruego chocó una y otra vez contra el muro inexpugnable de los de Mendilibar, incapaz de imponerse a sus marcadores y de ser la versión del 'monstruo' goleador a la que nos tiene acostumbrados. De hecho, no sólo estuvo poco acertado sino que pasó bastante desapercibido.

Haaland apenas tocó el balón 15 veces en los 94 minutos que duró el encuentro. En medio de la explosión definitiva de Cole Palmer, el partido fue consumiendo a un Erling Haaland que estuvo bastante frustrado fruto del buen marcaje de Gudelj y Badé. Guardiola, sin embargo, le mantuvo sobre el terreno de juego hasta el final. Al menos consiguió cumplir su deber desde los once metros convirtiendo su penalti en la tanda.

Erling Haaland celebra la Supercopa de Europa con Guardiola | AFP

Al técnico de Santpedor no se le vio demasiado preocupado por el flojo partido de su delantero estrella, pues a ambos se les vio muy juntos en la celebración del título. Y es que es difícil reprocharle algo a un tipo como Haaland, que en su primera temporada en Inglaterra batió el récord histórico de goles en la Premier (36) y fue uno de los principales motivos de la consecución de un triplete histórico. Eso sí, desde su llegada al Etihad las finales le han dado la espalda.

Haaland, 'gafado' en las finales

Al noruego nunca se le podrá discutir que no aparezca en partidos importantes, pero lo cierto es que desde que llegó al Manchester City le ha costado rendir a su máximo nivel en las finales que ha disputado. De hecho, no ha conseguido marcar en ninguna de ellas (Community Shield 2022 y 2023, FA Cup 2023, Champions 2023, Community Shield 2023 y Supercopa de Europa 2023). Es un dato muy sorprendente para un futbolista que aumula 54 goles en 56 partidos disputados.

Badé vuela por encima de Haaland en el partido | AFP

Por ahora, en el Manchester City están muy lejos de sentir ningún tipo de alarma por la situación de su delantero, el que sigue siendo el mejor '9' del mundo. A años luz. Habrá que estar pendientes del próximo duelo en Premier frente al Newcastle para ver en qué minuto hay que contabilizar una nueva diana para su registro. En Burnley cayeron los dos primeros. ¿Volverá el 'cyborg?