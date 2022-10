Nuevo triunfo del United con un De Gea estelar

El portero español fue clave con tres paradas salvadoras en los instanstes finales El gol de Rashford fue decisivo en un partido con Cristiano como titular

El Manchester United sacó tres puntos importantísimos ante el West Ham (1-0) en un partido muy disputado, que tuvo a De Gea como principal protagonista en los instantes finales. El meta español sacó tres manos providenciales para dejar su portería a cero y sellar el triunfo 'red devil'.

FICHA TÉCNICA Premier League MUN 1 ________________ 0 WHU ALINEACIONES Manchester united De Gea; Dalot, Maguire, Martínez, Shaw; Casemiro, Eriksen (Fred, 79'), Bruno Fernandes; Elanga (McTominay, 61'), Rashford y Crsitiano Ronaldo. West Ham Fabianski (Areola, 46'); Kehrer, Dawson, Zouma, Cresswell; Rice Soucek; Bowen, Downes (Fornals, 77'), Benrahma y Scamacca (Antonio, 57'). Goles 1-0 M.38 Rashford. Árbitro Chris Kavanagh. T.A: Bruno Fernandes (90') / Scamacca (36') y Kehrer (79') Incidencias Old Trafford (XXX espectadores)

Ten Hag apostó por Cristiano Ronaldo como titular y el Manchester United salió con mucho ímpetu y con el portugués muy participativo. No se cansó de tirar desmarques y se entendió bastante bien con su compatriota Bruno Fernandes y con Eriksen, pero no estuvo acertado y las ocasiones que tuvo no encontraron portería.

El West Ham salió temeroso de inicio pero poco a poco fue tomándole el pulso al partido. Benrahma fue el jugador 'hammer' más participativo pero tampoco estuvo inspirado de cara al gol. Scamacca también lo intentó pero la zaga de los 'red devils' consiguió alejarlo del área y anularlo.

Cuando se acercaba el descanso, una buena acción combinativa entre Bruno y Eriksen terminó con un centro medido del danés, al segundo palo, que remató Marcus Rashford como un avión en el segundo palo.

En la segunda mitad el guion fue parecido al de la primera aunque al United no le sentó excesivamente bien el descanso, y se echó un paso para atrás. Eso sí, Cristiano siguió rondando el gol y lo tuvo en sus botas hasta en tres ocasiones pero no estuvo acertado. Igual que Fred, que estrelló un cabezazo en el palo.

El Manchester United no consiguió cerrar el partido y el West Ham apretó en los últimos instantes cargando el área. Ahí fue cuando apareció la figura de David De Gea, que fue providencial en tres acciones claras de gol, una de Antonio, otra de Zouma y otra de Rice, para asegurar los tres puntos y dejar la portería a cero en casa por quinto partido seguido.