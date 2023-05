El Liverpool no desiste en su lucha por la 'zona Champions'

Los de Jürgen Klopp vencieron al Fulham con un gol de penalti de Salah y se acercan a la cuarta plaza del Manchester United Cinco victorias seguidas han catapultado a los 'red' cuando más desahuciados parecían de la lucha por la Champions

El Liverpool quiere seguir en la Champions. Después de un mal año, los de Jürgen Klopp parecían desahuciados en la lucha por estar entre los cuatro primeros de la Premier pero su buena racha de resultados les ha metido otra vez en la pelea. Un tanto de Salah de penalti sirvió para acabar con el Fulham.

FICHA TÉCNICA Premier League LIV 1 ________________ 0 FUL ALINEACIONES Liverpool Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas (Robertson, 66’); Henderson, Fabinho, Jones (Milner, 84’); Salah (Elliott, 84’), Darwin Núñez (Gakpo, 66’) y Luis Díaz (Gakpo, 66’). Fulham Leno; Cedric Soares, Adarabioyo, Diop, Robinson; Lukic (Reed, 71’), Palhinha; Wilson (Kebano, 71’), Cairney (Reid, 72’), Willian (James, 80’); y Carlos Vinicius (Solomon, 79’). Gol 1-0 M. 39 Salah (pen.). Árbitro Stuart Attwell. Sin tarjetas. Incidencias Anfield. 53.250 espectadores.

Con ésta ya son cinco las victorias seguidas que enlaza el conjunto de Merseyside, que está quinto a cuatro puntos del Manchester United, aunque con dos partidos más que su archienemigo. Los 'red devils' tienen presión para defender la 'zona Champions' en su visita de este jueves en Brighton.

En Anfield, el Liverpool sufrió por momentos con algunas llegadas de los 'cottagers'. Las llegadas 'red' no terminaban de concretarse hasta que al filo del descanso Diop derribó a Darwin Núñez en el área y Salah no desaprovechó la oportunidad desde los once metros.

Con el marcador a favor, el segundo tiempo fue más plano para los de Klopp, que agitó al equipo a la hora de juego para reactivar a los suyos. Sin embargo los murmullos se instalaron en Anfield con el crecimiento de los de Marco Silva.

Alisson salvó el 1-1 con una gran parada en el 74' a Carlos Vinicius en lo que fue la ocasión más clara para los londinenses. Enlaza tres derrotas seguidas el Fulham, aunque ante Aston Villa, Manchester City y Liverpool. Nada que se salga del guion. El Liverpool, por su parte, no desiste en la lucha por la cuarta plaza.