Laporte, sobre Guardiola: "No voy a entrar en según qué cosas, pero..."

Aymeric Laporte fue de más a menos en el Manchester City. Llegó como titular indiscutible, pero poco a poco fue perdiendo su sitio en el once titular y acabó relegado en el banquillo. Salió después de casi siete años en Inglaterra en dirección a Arabia Saudí. Guarda un gran recuerdo del club mancuniano, pero no tanto de Pep Guardiola.

En declaraciones a 'RadioMarca' y desde la concentración de la Selección española, el central habló de la relación que tuvo con el técnico de Santpedor y, sobre todo, del momento de su marcha: "Guardiola suele decir lo de 'si alguien no quiere estar aquí, que lo diga... y suerte'. Eso es lo que él suele decir, pero para varios jugadores no fue así. No voy a entrar en ese tipo de cosas. Yo decidí marcharme y me pude ir. Ya está".

Sobre las circunstancias de su marcha del Manchester City, Laporte indicó que "tomé esa decisión también por el momento, creo que era el adecuado, por circunstancias de la vida y por mi situación también en el City. Llevaba mucho tiempo jugando ahí, había conseguido casi todo y venía de dos años jugando en una demarcación que no era la mía. Cuando pasa uno y dos años y no juegas en el sitio ideal para ti es un poco frustrante porque no demuestras lo mejor de ti".

También habló el ahora central del Al Nassr sobre la histórica eliminación del Manchester City en manos del Real Madrid, en una eliminatoria que los 'citizens' tenían por la mano: "La sensación fue la peor de nuestra carrera deportiva, por lo menos para mí. La sensación que se me quedó durante semanas costó mucho tragar eso. Nos hizo muchísimo daño, teníamos tantísimo ilusión y habíamos jugado muy bien".