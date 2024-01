Laporte, sobre Arabia Saudí: "Hay muchos jugadores que están descontentos"

Arabia Saudí está queriendo competir con las mejores ligas de fútbol mediante ofertas económicas inalcanzables para los equipos europeos. El pasado verano, muchos jugadores se vieron tentados y aceptaron iniciar una nueva aventura futbolística en los diferentes clubes saudís.

Entre ellos, Aymeric Laporte que abandonó el Manchester City tras ganas un triplete histórico para fichar por el Al Nassr. Ahora, tras medio año en Arabia Saudí, el internacional con España ha desvelado en una entrevista en 'AS' cómo está siendo su estancia en un país y una liga tan diferente.

"No nos han puesto demasiadas facilidades. De hecho, hay muchos jugadores que están descontentos, pero bueno; cada día lo estamos trabajando, negociando por así decirlo, y a ver si se mejora un poquito porque esto es algo nuevo para ellos también, tener jugadores europeos que tienen ya una trayectoria larga. A lo mejor no están acostumbrados a esto y se tienen que adaptar a un poco más de seriedad", ha destacado el exjugador del City.

Laporte ha añadido que en el fútbol saudí "se lo toman todo a la ligera". "El ultimátum que les puedas dar no les importa. O sea, van a su bola realmente. Negocias una cosa y luego no te la aceptan después de habértela firmado. Te la pelean… Es un poco un rollo que en Europa no sé yo… Eso sí, lo mismo que te quitan en eso te dan en otros aspectos", ha señalado el futbolista.

Con estas declaraciones, Aymeric ha desvelado que no es todo maravilloso en el nuevo fútbol de Arabia Saudí, y que los jugadores quieren mejoras para su dia a dia.