Guardiola: "Quiero que Grealish esté molesto... y juegue bien"

El Manchester City ha logrado recuperar la cúspide de la Premier League, a expensas de lo que haga el Tottenham frente al Chelsea, con una holgada victoria ante el Bournemouth de Iraola. Un 6-1 que dejó una actuación estelar de Jérémy Doku y un Pep Guardiola que ha valorado la competencia con Grealish como algo positivo para ambos jugadores.

El de Sampedor considera que es una buena señal que ambos estén "enfadados" por no ser titulares. El gol y las cuatro asistencias de Doku devolvieron el protagonismo al belga tras verse relegado del once inicial, ante el Manchester United. Esta vez fue el turno de Grealish. A lo que el técnico 'citizen' explicaba en rueda de prensa: "Quiero que Jack esté enojado y que juegue bien y luego que Doku se enoje porque no ha jugado los dos últimos partidos. Esta es la manera de mantener la consistencia a ese nivel".

El exjugador del Rennes está rindiendo de forma considerable y es un recurso indispensable tanto para sus compañeros como para su entrenador. Con tres goles y seis asistencias entre Premier y Champions, el belga se erige como uno de los descubrimientos de la temporada.

Asimismo, el técnico 'sky blue' puso en valor el papel de Grealish frente al Manchester United: "La forma en que él (Grealish) jugó en Old Trafford, para darnos más compostura y más poder en esa posición, fue decisiva para nosotros". A lo que añadió: "Necesitamos a todos. Hay muchos partidos y todos tienen que competir. Entonces ganaremos partidos y seréis felices y todos estarán felices. Esto es lo que tenemos que hacer".

El Manchester City disputará su cuarta jornada de fase de grupos de la Champions League ante un Young Boys que buscará sumar su primera victoria pese a la dificultad que supone y al ver que sus opciones son bastante reducidas.