Guardiola, un legado inigualable y ¿el mejor entrenador de la historia?

Pep sumó una nueva conquista a su palmarés. Una nueva Premier League, la liga en la que muchos afirmaban que le costaría imponer su fútbol y que, sin embargo, ha dominado con puño de hierro, hasta el punto de lograr lo que ningún otro equipo ni entrenador había logrado nunca: alzar la corona cuatro veces consecutivas.

Este nuevo título supone el número 17 con el Manchester City y el 38º en la carrera deportiva de Guardiola. Desde que llegara en verano de 2016, el técnico 'citizen' ha competido cara a cara ante Manchester United, Liverpool o Arsenal y ha sido capaz de derrotar a todos.

Al margen de un primer año de dudas y adaptación (en el que, pese a todo, terminó 3º), Pep ha logrado ganar 6 de las 7 Premier Leagues que ha disputado. En la única que no ganó, en la temporada 2019/2020, el Liverpool tuvo que hacer una temporada casi perfecta, con 99 puntos.

Leyenda 'citizen'

Guardiola ya tiene un sitio en la historia del Manchester City como entrenador que más títulos ha logrado (17), con una diferencia abismal sobre Joe Mercer (5), Manuel Pellegrini (3) o Roberto Mancini (3). Un hito que se suma a ser el técnico del Barça con más títulos en la historia (14), superando a Johan Cruyff (11) y el segundo con más títulos en el Bayern de Múnich (7), solo por detrás de Ottmar Hitzfeld (11).

Pero más allá de los títulos, la leyenda de Pep Guardiola se sostiene, especialmente, sobre cómo ha cambiado el fútbol allí donde ha ido y cómo ha sido capaz de imponer su particular estilo en cada país, con evidentes modificaciones y evoluciones que le han mantenido a la vanguardia de los genios de la táctica.

"Quiero demostrar en Inglaterra que soy buen entrenador", dijo Guardiola en su presentación con el City. Mientras tanto, el de Santpedor recibía las advertencias de Alex Ferguson: "A Pep no le resultará fácil esta liga, el fútbol inglés no es fácil. No creo que jamás pueda replicar lo que hizo en el Barcelona, porque ese era un nivel muy alto: eran los mejores".

En sus primeros meses en el City, hubo titulares como "Cinco razones por las que Guardiola no ganará nada", del medio británico The Sun, o "Guardiola está sobrevalorado", del Daily Mail. El tiempo, sin embargo, ha puesto todo en su sitio. Pep ha logrado cuatro Premier Leagues consecutivas ganando 6 de las 7 últimas, ha conseguido un triplete, convirtiéndose en el único entrenador que lo ha hecho en dos equipos distintos y ha conquistado la primera Champions League en la historia del equipo 'sky blue'.

¿El mejor de la historia?

Conquistado el fútbol inglés, callando muchas bocas por el camino, el debate sobre Pep Guardiola reside ahora en el lugar que le corresponde en la historia. Más concretamente, para muchos, reside en la comparativa con Alex Ferguson. El escocés es el técnico con más títulos en la historia (49), mientras que el actual entrenador del City suma ya 38.

Comparativa entre Guardiola y Ferguson / Infografía: Marc Creus

No obstante, no cabe duda de que si Pep continúa unos años más su carrera, superará a la leyenda del Manchester United. No en vano, Ferguson logró todos sus títulos a lo largo de 39 años de carrera, mientras que Guardiola está casi a su estela con solo 15 temporadas como entrenador. Insólito a la vez que asombroso.

Más allá del juego y la forma de imponerse sobre sus rivales año tras año, es innegable que a Guardiola también se le recordará por los títulos logrados. De superar a Ferguson, quedarían pocas dudas de que Pep es el mejor de todos los tiempos, dejando a un lado filias y fobias. ¿El camino para lograrlo? Todo apunta a unos años más en el City antes de dar el salto al fútbol de selecciones (con Inglaterra, probablemente). Los récords dependerán únicamente de la motivación de Pep, solo él pondrá el límite.