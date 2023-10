Haaland corta su sequía europea y neutraliza al Young Boys

El doblete del noruego, que no había marcado en sus últimos seis duelos continentales, decidió ante un valiente equipo suizo Akanji adelantó primero a los de Pep Guardiola pero Elia respondió rápido con un golazo. Partido con lunares de los 'skyblue'

Hay futbolistas que sueñan con marcar algún día en la Champions League. Hay otros, como Erling Haaland, a los que casi se les exige ‘mojar’ en cada partido. El noruego nos acostumbró muy mal. Eso sí, verle 189 días sin marcar en Europa -verano mediante- no es lo habitual. Sus últimos seis partidos continentales no contaron con su sello y el ariete escandinavo dijo basta en Berna. Contra un dignísimo Young Boys (1-3) se apuntó un doblete pese a que pudo haber firmado un par más. Esta es la grandeza de un tipo como él. Una suerte para el Manchester City de Pep Guardiola.

El cuadro ‘skyblue’ visitaba por vez primera el siempre caliente Stadion Wankdorf y no se llevará un gran recuerdo. Encajar un disparo a puerta ya en el primer minuto fue síntoma de que el equipo de Raphael Wicky no le iba a poner nada fáciles las cosas. Haaland, de menos a más, no afinaba bien la mirilla en sus primeros intentos. Sí Doku, que obligó a dos grandes intervenciones de Racioppi. Primero con la zurda pese a que se le escurrió el pie de apoyo y luego, ya desde el otro costado, con un derechazo. El belga intercambió lado con Grealish en un mecanismo que buscó Pep para poder meter mano al férreo Young Boys. Nunes, casi sin querer tras un mal rechace de Racioppi a tiro de Grealish, pudo abrir la lata pero Benito la sacó bajo palos.

No se cortó el elenco suizo en mostrar también sus cartas ofensivas. Akanji, providencial, apareció a tiempo para evitar el remate de Lauper cuando ya encaraba a Ederson e Itten buscó en el juego aéreo sus opciones. Rodri, en la última antes del descanso, remató en una jugada de estrategia en un córner al muñeco. Era la segunda vez que el español amenazaba a balón parado.

Llegaron los goles

Más mordiente mostró el City en el segundo tiempo. Akanji vio como entre Monteiro y el larguero le negaban el tanto pero a renglón seguido el defensa vio la luz. Dias cabeceó un gran centro de Rodri obligando a otra buena parada de Racioppi, ayudado del larguero. El esférico lo puso como pudo Akanji a la red y respiró Guardiola.

Fue corto el suspiro. Cinco minutos después el Young Boys cogió en paños menores a la defensa mancuniana y Elia se plantó frente a Ederson. Su definición, con una vaselina, de mucha calidad. El empate obligó a seguir picando piedra a los de Pep, que pasaron por una fase de cierta congoja. Todo se allanó con un penalti evitable de Cámara a Rodri. Pisotón, once metros y Haaland acariciando el cuero. Para dentro el noruego, pese a que el meta le adivinó el costado.

El ‘9’ tuvo después otra clara a centro de Doku, pero como decíamos tampoco era su noche. Se entonó tras tirar una pared con el recién ingresado Julián Álvarez que fue el 1-3, a la postre anulado por mano de Grealish en la recuperación previa.

’La Araña’ y Bernardo fueron los primeros cambios de Guardiola. Ambos intentaron sentenciar el encuentro, algo que correrá a cargo de Haaland. Erling Braut bajó el telón con un imponente derechazo desde dentro del área imposible para Racioppi. El City afianza el liderato y acaricia los octavos de final.