Doku le come la tostada a Grealish

El que estaba destinado a ser el suplente de Grealish, ha acabado siendo la opción preferente de Guardiola El belga está siendo pieza clave para desatascar los partidos con lo que genera en ataque

El que fuera el extremo zurdo titular del Manchester City la temporada pasada, se encuentra relegado a un segundo plano con Jérémy Doku ocupando su puesto. Lo que genera el belga en zona de tres cuartos ha influido en las preferencias de alineación de Pep Guardiola. Las mejores apuestas de la Premier.

El jugador procedente del Rennes llegó este verano por unos 60 millones para reforzar el ataque 'citizen' y ha adoptado un rol que ni él mismo se hubiera imaginado cuando se dio su fichaje. Si en primera instancia, iba a ser un revulsivo para dar descanso a Jack Grealish, tras cuajar buenos partidos y ser determinante para desatascar encuentros, su situación ha cambiado por completo.

Su explosivo cambio de ritmo propicia ventajas a sus compañeros contra equipos que se encierran o practican un fútbol menos ofensivo. A diferencia de Grealish es cierto que Doku no presume de un juego tan asociativo como el del inglés. Sin embargo, el fútbol va por sensaciones, rendimiento y a Guardiola parece que le convencen las aportaciones del belga.

Jérémy Doku marcando en Champions ante el Lepizig | EFE

Ambos tampoco es que gocen de cifras boyantes, pero Doku se postula como ganador: dos goles y dos asistencias para el belga y, tan solo, una asistencia para el exjugador del Aston Villa. No es solo un tema estadístico, sino de sensaciones que valora el exjugador Chris Sutton en 'It's Kicking off', el pódcast del Daily Mail: "Después de ver a Doku el fin de semana, creo que Grealish está en apuros para mantener su puesto".

Seis veces titular en nueve partidos, el de Birmingham todavía se encuentra lejos de alcanzar las buenas cifras de la pasada campaña, con 41 titularidades en 50 partidos. La lesión parece haber perjudicado en este primer tramo, pero Sutton valora que "no va a tener problemas para jugar". Tras imponerse al Brighton (2-1), los de Guardiola se centran en la jornada de Champions que les depara ante el Young Boys. Su visita a territorio suizo se prevé como una oportunidad para hacer rotaciones.