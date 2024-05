Xavi: "No me gusta cuando pitan al presidente"

Xavi Hernández ha vuelto a ser protagonista durante el partido entre el Barça y el Rayo Vallecano. Más allá de vivir el encuentro con intensidad desde la banda, su nombre resonó en la grada, que vivió una especie de plebiscito por lo ocurrido durante los últimos días, en los que se deslizó que Laporta había tomado la decisión de prescindir la temporada que viene del egarense.

El entrenador hizo un "análisis positivo" de haber logrado la victoria y confirmar la segunda posición. Comentó que fue "un partido difícil y trabado, pero bien, el equipo se ha sentido bastante cómodo ante la telaraña defensiva que ha planteado el Rayo. Nos ha costado, pero hemos ganado". Uno de los grandes responsables fue Pedri: "Los goles son la mejor receta para ganar confianza y si encima metes dos y te encuentras bien... Necesita continuidad, ritmo, ese dinamismo que después de las lesiones le ha faltado, le irá bien este partido".

También habló de Lamine Yamal: "Que todo el equipo sepa, o todo el mundo o cualquier culé que ve el partido, o yo como entrenador, sepa que cuando tiene el balón pasan cosas diferenciales es que estamos hablando de un jugador diferencial, una maravilla".

El lío con el presidente

Pero el tema importante cuando acabó el encuentro fue escuchar a Xavi sobre todo lo sucedido en los últimos días, con informaciones aparecidas en los medios que apuntan a un cabreo enorme de Laporta, que estaría planteando cargarse al entrenador. Xavi no sabe nada: "El mensaje es el mismo, si tengo alguna noticia os la daría encantando, pero es que a mí me han transmitido confianza". Lo que sí tiene claro es que "el presidente siempre ha ido de cara y ha sido honesto y seguro que lo seguirá siendo cuando nos veamos". En ese sentido, aseguraba que "no sé si ahora nos veremos con el presidente como hacemos siempre. No he podido hablar aún con él, porque he venido a las entrevistas". Y es que Xavi insiste: "Estoy tranquilo porque a mí me transmiten tranquilidad, el presidente siempre ha ido de cara y ha sido honesto, imagino que habrá que verse".

Xavi comentó que no le gustó ver cómo Montjuïc se pronunciaba en contra de Joan Laporta mientras a él le ovacionaban: "Por un lado, a nivel personal quiero agradecer que la gente esté conmigo, noto la estima, pero no me gusta cuando apuntan a una persona, sea el presidente o un jugador. Necesitamos unidad, es una situación desagradable que no me gusta".

Además, explicó que, con Laporta, "tenemos suficiente confianza hasta ahora y relación de amistad como para hablarlo. Entiendo todo el lío, pero a mí no me han informado. La confianza no ha variado, creo. Si varía ya informaremos. Sigo con la máxima ambición, la mía no ha cambiado absolutamente nada. Quiero empezar la temporada que viene con la máxima ilusión".

"Pedíamos estabilidad hace tres semanas y no sé qué habrá cambiado, pero a mí no me han comentado nada en ese sentido. Aquí siempre hay ruido, muchos medios que cubren el Barça. Aceptamos dónde estamos y aunque a veces sea desagradable toca ganar partidos y jugar bien. En el Barça siempre hay ruido y a veces te hacen sentir pequeñito".