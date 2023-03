La compra del Manchester United se demorará hasta mayo

La família Glazers no está de acuerdo en la reducción del valor del club, que ahora mismo sitúan en 6.000 millones de libras En las últimas semanas ha habido varias ofertas por el club de Old Trafford, pero ninguna de ellas convence del todo

La familia Glazers, propietaria del Manchester United desde hace 17 años, ha decidido no reducir el valor de adquisición del club, que se sitúa en torno a los 6.000 millones de libras. La compra de la sociedad, por lo tanto, se retrasará hasta el próximo mes de mayo, con la intención de asegurar que Old Trafford se quede en las mejores manos posibles.

Ofertas no han faltado, puesto que en las últimas semanas, el miembro de la familia real catarí Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani y el empresario Sir Jim Ratcliffe han ofrecido cerca de 4.500 millones de libras por la compra del United. El primero de ellos quiere la propiedad total del club, mientras que el segundo solo apunta al 69% de la participación.

De momento, los seis hermanos Glazer no han logrado ponerse de acuerdo en si vender el club y marcharse, o retener una participación minoritaria del club. Lo que sí que tienen claro, en estos momentos, es que no están dispuestos a reducir el valor del club, aunque es posible que, en el futuro, tengan que aceptar una oferta mucho más baja.

