El Chelsea ya habría contactado con Nagelsmann y Luis Enrique

El Chelsea ha comenzado el proceso de selección de un nuevo entrenador para sustituir a Graham Potter. Laurence Stewart y Paul Winstanley, co-directores de fútbol del club londinense, han sido los encargados de proporcionar una lista corta de alrededor de cuatro candidatos para entrar en un proceso de entrevistas.

Los dos primeros de la lista son Julian Nagelsmann y Luis Enrique, ambos sin trabajo en la actualidad, y ya han sido contactados por los 'blues'. El ex seleccionador español está interesado en entrenar en la Premier y tras el Mundial está sin equipo así que no habría inconveniente. A Nagelsmann, que fue despedido del Bayern de Múnich hace unas semanas, le gusta más la oferta del Chelsea que la del Tottenham Hotspur, pero no tiene claro su futuro.

El entrenador alemán de 35 años, está considerando seriamente esperar hasta verano para volver al ruedo, con algún banquillo de alto perfil libre en Europa, incluyendo el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Nagelsmann trabajó con Stewart en el RB Leipzig, y también tiene un vínculo con el director técnico del Chelsea, Christopher Vivell, habiendo trabajado con él en el Hoffenheim y en el Leipzig.

Se espera que el Chelsea contacte en los próximos días con otros candidatos, incluyendo a Mauricio Pochettino, quien fue sondeado el año pasado cuando se contrató a Potter. Sin embargo, el club ha descartado fichar al entrenador del Brighton, Roberto De Zerbi, que ha llevado a los 'seagulls' al sexto lugar en la tabla de la Premier League y a las semifinales de la FA Cup.

El Bayern, que continúa pagándole el salario a Nagelsmann, está al corriente de las conversaciones entre el Chelsea y su ex-entrenador. La liberación del técnico alemán podría pasar por Anthony Barry, quien fue asistente en el Chelsea de Frank Lampard, Thomas Tuchel y Potter. Tuchel, quien sucedió a Nagelsmann en el Bayern, quiere llevarse a Barry al club bávaro como parte de su equipo técnico y en ese intercambio podría abrirse una vía de negociación.