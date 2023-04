La FA toma una decisión sobre la polémica celebración de Guardiola

El máximo organismo del fútbol inglés no sancionará al técnico Guardiola celebró uno de los cuatro goles del partido en la cara de los suplentes del Liverpool

La celebración de Pep Guardiola en la victoria frente al Liverpool no sentó nada bien. El técnico del Manchester City, fruto de la emoción del momento tras el gol de Julián Álvarez, se fue a compartir su momento de alegría justo delante de los sustitutos de los 'reds' que se encontraban en la banda.

Frente a frente con Kostas Tsimikas y estrechándole la mano a Arthur Melo mientras luchaba por contener su felicidad desbordada. Algo que no fue del agrado de los rivales, que sin embargo no reaccionaron y lo aceptaron con sorprendente tranquilidad.

La surrealista situación entre Guardiola y Arthur | sport

El técnico de Santpedor fue preguntado sobre si simplemente se estaba 'divirtiendo' o creía que había faltado al respeto a los jugadores del Liverpool. "Por supuesto. Lo siento si les he faltado al respeto. Habla con Tsimikas, habla con Arthur y pregúntales si les he faltado al respeto. Sólo celebré el gol", explicó.

Rio Ferdinand, exfutbolista del Manchester United y comentarista en 'BT Sport', criticó su actitud y reconoció que 'no sé cómo Tsimikas no le ha empujado fuera de su camino... no se podía contener'.

Guardiola pudo haber cruzado la línea de romper la regla de la FA que afirma que 'todos los participantes deben evitar actuar de ninguna manera que sea impropia o lleve al juego al descrédito'. Finalmente, la Federación Inglesa ha decidido no sancionar al técnico, según apuntan desde Inglaterra.