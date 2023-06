Bomba en la Premier: ¡Mount se marcha al United!

El talento inglés se marcha a Old Trafford por cerca de 70 millones de euros En su último año de contrato, la operación se cierra en 64 fijos y otros seis en variables

¡Otro bombazo en la Premier! El centrocampista del Chelsea, Mason Mount, se marcha al Manchester United a cambio de 70 millones de euros, según ha adelantado The Athletic. Ha habido acuerdo entre todas las partes y el joven jugador vestirá de rojo la próxima temporada.

El inglés, que es uno de los grandes talentos del fútbol británico, se ha convertido en el último sacrificado por el conjunto de Londres, que sigue limpiando la plantilla tras una de sus peores temporadas en la historia reciente. Tras Havertz o Koulibaly, el canterano ha recibido el visto bueno del club londinense para pasar las correspondientes pruebas médicas.

🚨 EXCLUSIVE: Manchester United have reached an agreement with Chelsea to sign Mason Mount. Deal for 24yo England midfielder worth up to £60m (£55m + £5m adds). Permission given to do medical + finalise personal terms. Now to paperwork stage @TheAthleticFC https://t.co/4Y4YoGfJmT