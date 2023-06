El Manchester United quiere sacudir el mercado

En Inglaterra aseguran que Ten Hag quiere dar de baja a ocho futbolistas con los que no piensa contar la próxima temporada Mason Mount, Harry Kane, Declan Rice y Kim Min-Jae son los cuatro jugadores que están en lo alto de la lista de futuribles

Se ganó la Carabao Cup, se clasificó para la Champions League después de un inicio de temporada terrible... Pero Ten Hag quiere más. Muchísimo más. El preparador neerlandés ha llegado a Old Trafford para iniciar un proyecto ganador, que reine también en Inglaterra y que devuelva al Manchester United al lugar que por historia merece.

Y para eso necesita hacerle un nuevo lavado de cara al equipo. Ten Hag tiene su estructura y la ha ido trabajando estos meses, pero le faltan y le sobran piezas en el tablero de ajedrez que tiene en su cabeza. Según apuntan en Inglaterra, el preparador 'red devil' quiere dar salida hasta diez jugadores, teniendo en cuenta también que Sabitzer, Weghorst y Butland no seguirán tras su periodo de cesión.

Salidas ya planificadas

Maguire, Telles, Bailly, Phil Jones, Tuanzebe, Williams, Fred, McTominay, Henderson y Anthony Martial son los futbolistas con los que no cuenta Ten Hag para seguir con el proyecto. Algunos de ellos acaban contrato y otros regresan tras cesión, pero todos tienen la puerta de salida más que abierta.

Maguire, central del Manchester United | AFP

El caso del capitán Maguire es el más notorio. Llegó como el central más caro de la historia, pero sus continuos errores atrás lo han convertido en un 'meme' más en redes sociales. Ha sido relegado al banquillo y necesita volver a recuperar las sensaciones que dejó en el Leicester.

Además de estos ocho descartes ya anunciados, Ten Hag tampoco le cerraría la puerta a jugadores importantes pero que no han sido 'top' en su posición estos meses, como Wan-Bissaka o Jadon Sancho. El lateral ha demostrado su buen nivel atrás, pero no es nada fiable en campo contrario. El extremo inglés, sin embargo, atesora calidad de sobras, pero no ha mostrado ni mucho menos el potencial que tiene. Ten Hag no tendrá mucha paciencia más con él.

Cuatro fichajes de nivel

Con la operación salida en marcha y los nombres ya seleccionados, la dirección deportiva 'red devil' deberá darle forma al proyecto con la llegada de jugadores que eleven el nivel de la plantilla. No podrán llegar siete u ocho supercracks mundiales, pero el United sí tiene claro que debe reforzar el equipo, al menos, con un jugador importantísimo por línea.

Es por ello que el United tiene en cartera a Kim Min-Jae para sustituir a Maguire, a Declan Rice para jugar junto a Casemiro, a Mason Mount para reforzar la mediapunta y a Kane para ser el '9' titular del equipo. Cuatro fichajes que elevarían al United a otro nivel en Inglaterra. Veremos quién llega, siendo el central del Nápoles y el mediapunta del Chelsea los que están más cerca de aterrizar.